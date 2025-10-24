Xã hội

Đắk Lắk: 2 thiếu niên xuống tắm biển bị sóng cuốn trôi

Tối 24-10, ông Nguyễn Hải Thành, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, lực lượng chức năng đã trục vớt được thi thể 1 trong 2 thiếu niên bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển tại khu vực phường Xuân Đài (tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, nhóm thanh thiếu niên gồm 5 người rủ nhau ra khu vực biển thuộc phường Xuân Đài để tắm. Trong lúc bơi, sóng lớn bất ngờ ập đến cuốn trôi hai em N.H.T. và N.H.Đ. (cùng 17 tuổi, ngụ xã Xuân Thọ) ra xa bờ. Các bạn đi cùng nỗ lực kêu cứu nhưng không kịp.

z7152206721772_82b96ffff41cbfdfed204321a92e67e1.jpg
Khu vực biển nơi nạn nhân bị sóng cuốn trôi

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Xuân Đài đã huy động hơn 50 người thuộc lực lượng Biên phòng, Công an, dân quân địa phương cùng sự hỗ trợ của người dân tổ chức tìm kiếm dọc bờ biển và khu vực tàu thuyền neo đậu. Tuy nhiên, sóng to, gió mạnh khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 20 giờ tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã trục vớt được thi thể em N.H.Đ. Nạn nhân còn lại lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tiếp tục tìm kiếm.

MAI CƯỜNG

