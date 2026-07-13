Khởi tố 8 bị can trong vụ nhận, đưa hối lộ tại trạm chăn nuôi và thú y

Chiều 13-7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can để điều tra về các hành vi “Nhận hối lộ” và “Đưa hối lộ” xảy ra trong hoạt động kiểm dịch động vật trên địa bàn.

Trong đó, 2 bị can bị khởi tố về hành vi “Nhận hối lộ” gồm: Trần Minh Điền (43 tuổi), nguyên Phó Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Krông Bông (trước đây), tỉnh Đắk Lắk và Hỏa Chí Hoàng Anh (29 tuổi), nguyên Kiểm dịch viên của trạm.

6 bị can bị khởi tố về hành vi “Đưa hối lộ” gồm: Hoàng Văn Tín (33 tuổi, trú tại phường Phong Điền, TP Huế); Nguyễn Đức Tùng (40 tuổi), Lê Duy Hân (42 tuổi), Trần Văn Khoa (40 tuổi), Phạm Thị Bình (47 tuổi) và Vũ Huy Kiên (37 tuổi), cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk.

Các đối tượng trong vụ án đưa nhận hối lộ xảy ra tại Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Krông Bông (trước đây)

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1-2024 đến tháng 6-2025, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Krông Bông (trước đây), Điền và Hoàng Anh lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để nhận tiền của nhiều cá nhân nhằm lập, ký, cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật trái quy định mà không thực hiện việc kiểm tra thực tế động vật theo quy định.

Bước đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Điền đã nhận hơn 200 triệu đồng từ 6 bị can nêu trên để lập, ký, cấp trái quy định nhiều Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, tạo điều kiện cho việc vận chuyển, lưu thông động vật và sản phẩm động vật không đúng quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.

MAI CƯỜNG