Vụ buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương: Khởi tố chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Châu Âu

Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý) bị khởi tố. Ảnh: CÔNG AN THANH HÓA

Ngày 14-7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, tiếp tục mở rộng chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có nhiều chủ doanh nghiệp, chủ tiệm vàng lớn tại TPHCM bị khởi tố về hành vi “Buôn lậu”.

Các bị can gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ, sinh năm 1960, trú phường An Đông, Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý); Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1980, trú phường An Đông, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga, sinh năm 1980, trú phường Vườn Lài, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu); Trần Tiễn Như Nghi, sinh năm 1987, trú phường Bình Thạnh, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ.

Quá trình điều tra, công an thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Công an TPHCM tiếp tục lần theo các mắt xích của đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, làm rõ vai trò của từng đối tượng, củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng vụ án.

Công an xác định phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng hết sức tinh vi. Thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng trên liên hệ đầu mối đặt mua kim cương từ người Ấn Độ và vận chuyển trái phép về Việt Nam, tìm kiếm khách hàng để bán kiếm lời.

Các đối tượng cất giấu hàng hóa tinh vi trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo để vận chuyển qua đường hàng không, nhập cảnh tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài, Phú Quốc, mà không kê khai hải quan. Hàng hóa khi về Việt Nam được phân loại cụ thể được chuyển qua nhiều đối tượng trung gian hoạt động độc lập để giao đến khách hàng.

Từ khi chào bán đến khi nhận hàng, thanh toán tiền được hoạt động trong một quy trình khép kín, đầu mối trung tâm chỉ huy do đối tượng Ấn Độ tại Hồng Kông điều hành. Các đối tượng hoạt động độc lập, một chiều, việc trao đổi mua bán sử dụng các ứng dụng mạng xã hội có tính bảo mật cao như WhatsApp, Viber cài sẵn chế độ tự động xóa tin nhắn. Việc giao hàng nhận tiền sử dụng quy ước “số seri trên tờ tiền USD”.

Các đối tượng thuê nhân viên là người Ấn Độ sang Việt Nam, trực tiếp đến các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để giới thiệu sản phẩm, chào bán kim cương. Giá cả sản phẩm được chào bán rẻ hơn 1/3 so với giá bán hiện hành tại thị trường Việt Nam. Nhóm khách hàng hướng đến là các hộ kinh doanh vàng bạc, các công ty kinh doanh vàng bạc mới thành lập, cần mở rộng thị trường khách hàng.

Các đối tượng là nhân viên người Ấn Độ được thuê làm việc tại Việt Nam được trang bị, cung cấp phương tiện, thiết bị để làm việc, quản lý đơn hàng. Các vấn đề phát sinh hàng hóa, lịch trình di chuyển đều được theo dõi, báo cáo trực tiếp về Hồng Kông để chỉ đạo, điều hành.

Trần Tiễn Như Nghi (áo màu xanh), Nguyễn Thị Liên (áo màu hồng), Hoàng Thị Thanh Nga (áo đen hoa vàng) bị khởi tố. Ảnh: CÔNG AN THANH HÓA

Hiện nay, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Liên quan vụ án trên, đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can về tội buôn lậu, thu giữ 1.239 viên kim cương và số lượng lớn đồ vật, trang sức chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Cơ quan chức năng đã chứng minh các đối tượng trong đường dây thực hiện hành vi buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, với trị giá trên 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng.

DƯƠNG QUANG