Cựu Tổng Giám đốc Công ty Sao Vàng lĩnh án chung thân

Phiên toà thu hút nhiều người theo dõi xét xử

Cựu Tổng Giám đốc Công ty Sao Vàng bị xét xử vắng mặt do đang bị cơ quan điều tra truy nã. Đồng phạm Phạm Thu Hà, cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Sao Vàng, bị tuyên 16 năm tù với vai trò giúp sức. Hai bị cáo phải bồi thường khoảng 237 tỷ đồng cho 407 trong tổng số 444 bị hại.

Hội đồng xét xử cũng quyết định tiếp tục kê biên nhà, đất và cổ phần tại một số doanh nghiệp của Công ty Sao Vàng cùng tài sản liên quan của hai bị cáo để bảo đảm thi hành án.

Theo cáo trạng, Huỳnh Thị Ngân Trang là người sáng lập, trực tiếp quản lý và điều hành Công ty Sao Vàng cùng một số doanh nghiệp khác. Trong giai đoạn 2012-2017, Trang kêu gọi khách hàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư với cam kết lợi nhuận từ 22% đến 30% mỗi năm, không phụ thuộc kết quả kinh doanh, đồng thời bảo toàn vốn và thậm chí được trả lợi nhuận trước.

Bị cáo Phạm Thu Hà, cựu Phó Tổng giám đốc, Giám đốc và Thủ quỹ của Công ty Sao Vàng, tại phiên tòa

Trên thực tế, các khoản đầu tư vào dự án và mua cổ phần đều thua lỗ, không tạo ra doanh thu. Dù vậy, Trang vẫn dùng tiền của người tham gia sau để chi trả lợi nhuận cho người trước nhằm duy trì hoạt động và tạo lòng tin. Cơ quan điều tra xác định bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 426 tỷ đồng của 444 khách hàng có đơn tố giác.

Quá trình điều tra cũng xác định Phạm Thu Hà tham gia xuyên suốt hoạt động của các doanh nghiệp do Trang điều hành, hỗ trợ ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với khách hàng và trực tiếp thực hiện nhiều công việc liên quan.

Tại tòa, bị cáo Hà thừa nhận các hành vi theo cáo trạng nhưng cho rằng bản thân chỉ là người làm công ăn lương, thực hiện theo chỉ đạo của Trang, không biết mục đích lừa đảo và không được hưởng lợi. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định Hà giữ nhiều vị trí quản lý quan trọng trong doanh nghiệp, tham gia trực tiếp vào quá trình huy động vốn nên buộc phải nhận thức được tính chất, hậu quả của hành vi và phải chịu trách nhiệm với vai trò đồng phạm giúp sức.

Theo cơ quan chức năng, Công ty Sao Vàng đã chi trả hơn 189,3 tỷ đồng cho các nhà đầu tư. Trong đó, 37 bị hại đã nhận số tiền bằng hoặc lớn hơn khoản góp vốn, còn 407 người chưa được hoàn trả hoặc mới nhận một phần, là cơ sở để tòa buộc hai bị cáo liên đới bồi thường khoảng 237 tỷ đồng.

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