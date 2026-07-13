Ngày 11-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố thêm 12 bị can liên quan hai đường dây cá độ bóng đá quy mô đặc biệt lớn, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 97 người. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng.

Clip khởi tố thêm 12 bị can trong đường dây cá độ bóng đá hơn 3.500 tỷ đồng. Nguồn: Công an cung cấp

Theo Công an TPHCM, các bị can bị điều tra về các hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Đây là kết quả mở rộng điều tra chuyên án do Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM xác lập đầu tháng 6 sau khi phát hiện Huỳnh Lê Thanh Long cùng nhiều đối tượng tổ chức cá độ bóng đá trên địa bàn TPHCM và nhiều tỉnh, thành.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Ngày 29-6, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng và công an nhiều địa phương đồng loạt triệt phá đường dây, triệu tập các đối tượng liên quan để đấu tranh, làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Huỳnh Lê Thanh Long cùng Nguyễn Việt Bảo Long, Hứa Bá An, Trần Lê Tuấn Kiệt, Trần Anh Dũng, Lê Thanh Tiến, Hoàng Tấn Phát và các đối tượng liên quan nhận tài khoản cá độ cấp master từ các đối tượng ở Campuchia, sau đó chia thành nhiều tài khoản cấp agent và member để giao cho các đầu mối, con bạc tham gia cá độ bóng đá qua trang web Bong88.com.

Từ tháng 10-2025 đến khi bị phát hiện, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc ước tính hơn 3.500 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đánh giá đường dây hoạt động với quy mô đặc biệt lớn, tổ chức chặt chẽ, phân cấp nhiều tầng và mở rộng trên nhiều tỉnh, thành. Đến nay, cơ quan điều tra đã triệu tập 150 người liên quan để tiếp tục làm rõ vụ án.

MẠNH THẮNG