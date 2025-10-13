Pháp luật

Đắk Lắk: Đã tìm được tài xế xe bán tải gây tai nạn rồi bỏ trốn

SGGPO

Ngày 13-10, tin từ Tổ CSGT địa bàn Cư M'gar, Phòng CSGT (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã làm việc với tài xế ô tô bán tải có liên quan đến vụ việc va chạm với 2 nam sinh rồi lái xe bỏ trốn.

Tài xế xe bán tải được xác định là ông H.K.H. (sinh năm 1982, trú tại xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 7-10, H. điều khiển xe bán tải đi qua ngã tư đường Lý Tự Trọng - Lê Hữu Trác (thuộc địa phận xã Quảng Phú) thì xảy ra va chạm với xe máy do em T.V.T. (học sinh lớp 11, Trường THPT Cư M'gar) điều khiển chở theo bạn phía sau.

z7110796152897_a3a6243c96e0a5636b5a419d833dae19.jpg
Lực lượng công an đang làm việc với tài xế H.. Ảnh: C.P.

Vụ va chạm khiến em T. bị thương nặng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Đắk Lắk nhưng do thương tích nặng đã được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để điều trị. Riêng tài xế H. sau vụ tai nạn đã lái ô tô rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an xã Quảng Phú truy tìm, xác định ra tài xế H. có liên quan vụ va chạm giao thông nêu trên.

z7110796142899_0b1ef73413b939aadd61cc36bf787cda.jpg
Xe bán tải của H. bị móp một bên sau vụ va chạm. Ảnh: C.P.

Được cơ quan chức năng vận động, tài xế H. đã đến công an trình diện, khai báo về vụ việc. Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Cư M'gar đã tạm giữ phương tiện và tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Tin liên quan
MAI CƯỜNG

Từ khóa

THPT Cư M'gar Công an xã Quảng Phú Quảng Phú Xe bán tải Công an tỉnh Đắk Lắk tai nạn xe bán tải va chạm nguy kịch gây tai nạn bỏ trốn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn