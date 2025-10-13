Đắk Lắk: Đã tìm được tài xế xe bán tải gây tai nạn rồi bỏ trốn

Ngày 13-10, tin từ Tổ CSGT địa bàn Cư M'gar, Phòng CSGT (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã làm việc với tài xế ô tô bán tải có liên quan đến vụ việc va chạm với 2 nam sinh rồi lái xe bỏ trốn.

Tài xế xe bán tải được xác định là ông H.K.H. (sinh năm 1982, trú tại xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 7-10, H. điều khiển xe bán tải đi qua ngã tư đường Lý Tự Trọng - Lê Hữu Trác (thuộc địa phận xã Quảng Phú) thì xảy ra va chạm với xe máy do em T.V.T. (học sinh lớp 11, Trường THPT Cư M'gar) điều khiển chở theo bạn phía sau.

Lực lượng công an đang làm việc với tài xế H.. Ảnh: C.P.

Vụ va chạm khiến em T. bị thương nặng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Đắk Lắk nhưng do thương tích nặng đã được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để điều trị. Riêng tài xế H. sau vụ tai nạn đã lái ô tô rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an xã Quảng Phú truy tìm, xác định ra tài xế H. có liên quan vụ va chạm giao thông nêu trên.

Xe bán tải của H. bị móp một bên sau vụ va chạm. Ảnh: C.P.

Được cơ quan chức năng vận động, tài xế H. đã đến công an trình diện, khai báo về vụ việc. Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Cư M'gar đã tạm giữ phương tiện và tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Tin liên quan Đắk Lắk: Truy tìm xe bán tải tông một học sinh nguy kịch rồi bỏ trốn

MAI CƯỜNG