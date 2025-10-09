Hưng Yên: Khởi tố giám đốc doanh nghiệp vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo

Quá trình điều tra vụ án “Trốn thuế”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố ông Nguyễn Thế Bảo, Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo.

Ngày 9-10, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, quá trình điều tra xác định, từ năm 2023 đến quý 1-2025, để che giấu hành vi vi phạm, trốn tránh việc kiểm tra của cơ quan chức năng nhằm mục đích trốn thuế, Nguyễn Thế Bảo đã chỉ đạo nhân viên công ty lập nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền bán vàng của khách hàng.

Bị can Nguyễn Thế Bảo (áo trắng) nghe đọc các quyết định tố tụng của cơ quan công an. Ảnh: CÔNG AN TỈNH HƯNG YÊN

Sau đó, người này tiếp tục chỉ đạo nhân viên chỉ kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế với số lượng nhỏ. Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ đối tượng Nguyễn Thế Bảo không kê khai thuế, không xuất hoá đơn, hàng hoá dịch vụ theo quy định pháp luật số tiền trên 1.200 tỷ đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Bảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ vào tài liệu điều tra, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Bảo (sinh năm 1976, trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) về tội “Trốn thuế” quy định tại điều 200 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các đối tượng, triệt để thu hồi tài sản do phạm tội mà có theo quy định pháp luật.

ĐỖ TRUNG