Khởi tố tài xế gây ra vụ tai nạn khiến 4 người thương vong

Ngày 8-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can Hồ Văn Dũng (sinh năm 1996, trú tại thôn Kim Nại, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Tài xế ô tô đầu kéo Hồ Văn Dũng bị khởi tố. Ảnh: BÁO DÂN VIỆT
Tài xế ô tô đầu kéo Hồ Văn Dũng bị khởi tố. Ảnh: BÁO DÂN VIỆT

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 10 phút ngày 6-10, tại Km 1062+950 đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, thuộc địa phận thôn Trường Hải, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị, Hồ Văn Dũng điều khiển xe đầu kéo, kéo theo sơ mi rơ moóc, chở đá cấp phối lưu thông theo hướng từ xã Bến Quan đi xã Cồn Tiên. Khi đến địa điểm trên, xe của Dũng va chạm với xe ô tô do anh Vũ Hoài (sinh năm 1991, trú tại Hà Nội) điều khiển, chở theo 3 người.

Cú va chạm mạnh đã đẩy xe ô tô sang phần đường ngược chiều và tiếp tục va chạm với một xe đầu kéo khác đang đi chiều ngược lại.

Hậu quả, 1 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương. Cả 4 nạn nhân đều đi trên xe ô tô.

IMG_20251008_200617.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Cơ quan công an xác định hành vi của Hồ Văn Dũng là điều khiển phương tiện tham gia giao thông không quan sát, không giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn khi có báo hiệu cảnh báo nguy hiểm và nơi đường bộ giao nhau cùng mức gây tai nạn giao thông, đã vi phạm vào điểm b, điểm d khoản 3 Điều 12 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra làm rõ các thiệt hại khác để xử lý theo quy định pháp luật.

