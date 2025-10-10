Biết tội phạm ma túy ở đâu, gọi điện ngay cho Cục trưởng C04

Ngày 10-10, Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) đã công khai đường dây nóng nhằm tiếp nhận phản ánh, tố giác của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm và tệ nạn ma túy.

Đường dây nóng với đầu số 0769.04.04.04 sẽ được duy trì hoạt động 24 giờ, bắt đầu từ 10 giờ ngày 10-10-2025. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin qua cuộc gọi thoại (bao gồm gọi thông thường và gọi qua ứng dụng Zalo), cũng như tin nhắn (tin nhắn SMS và tin nhắn Zalo).

Thông tin tiếp nhận sẽ được phân loại, chuyển đến đơn vị nghiệp vụ chuyên trách hoặc công an địa phương có thẩm quyền để xác minh, xử lý. Các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin có giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm về ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định.

Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sẽ tiếp nhận nguồn tin báo về ma túy 24/7

C04 cam kết bảo mật tuyệt đối danh tính và quyền lợi hợp pháp của người cung cấp thông tin, đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng đường dây nóng cho mục đích cá nhân hoặc trái pháp luật.

Theo thông tin từ C04, ở trong nước, trong giai đoạn 2020-2024, cơ quan chức năng đã bắt giữ hơn 20.000 vụ và hơn 31.000 đối tượng, với số lượng ma túy thu giữ trung bình mỗi năm gần 1.000kg. Riêng 9 tháng của năm 2025, cơ quan chức năng đã bắt giữ hơn 19.000 vụ với hơn 37.500 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 3,4 tấn ma túy và hơn 2 triệu viên ma túy tổng hợp, hơn 240kg heroin và hơn 900kg cần sa.

Tình trạng sản xuất trái phép chất ma túy trong nội địa thời gian gần đây đã xuất hiện trở lại với quy mô lớn. Mới đây, các lực lượng của Bộ Công an đã triệt phá đường dây sản xuất ma túy tổng hợp quy mô công nghiệp do các đối tượng nước ngoài cầm đầu ở tỉnh Khánh Hòa, thu giữ 1,4 tấn ma túy tổng hợp.

Riêng từ ngày 1-7 đến nay, cả nước đã phát hiện gần 400 vụ và 2.000 đối tượng thuộc loại tội phạm tổ chức, chứa chấp và sử dụng ma túy. Theo số liệu của C04, chỉ 9 tháng của năm 2025, cả nước có 300.000 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện trong cơ sở cai nghiện; con số này hàng năm tăng khoảng 10% và luôn tiềm ẩn nguy cơ cao phát sinh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

ĐỖ TRUNG