Khởi tố 2 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 12-10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Bảo Chung (sinh năm 1994) và Cao Viết Lịch (sinh năm 1994, đều trú tại xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Tang vật thu giữ được. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào ngày 6-10, tổ công tác Công an xã Phúc Trạch phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, khi đến địa bàn thôn Kim Sơn, xã Phúc Trạch thì phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Quá trình kiểm tra phát hiện đối tượng Đinh Bảo Chung có hành vi tàng trữ trái phép súng hơi khí nén, cất giấu trong áo khoác nên tổ công tác đã đưa các đối tượng về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan công an, cả hai đối tượng đã thừa nhận hành vi tàng trữ vũ khí và khai nhận, buổi sáng 6-10, cả 2 rủ nhau mang 1 khẩu súng để đi săn bắn chim, đang trên đường đi thì bị lực lượng công an phát hiện.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Về nguồn gốc khẩu súng trên, đối tượng Chung cho biết đã đặt các kinh kiện trên mạng về tự lắp ráp.

Căn cứ kết quả giám định, xác định khẩu súng đã thu giữ của Chung và Lịch là súng nén hơi, thuộc “Danh mục vũ khí quân dụng” nên Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an kêu gọi người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, tuyệt đối không tàng trữ, sử dụng, mua bán, chế tạo súng, đạn dược. Việc cất giữ, sử dụng súng tự chế, súng kíp, súng săn, đạn dược không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Nếu trong gia đình còn cất giữ súng, đạn thì người dân cần tự nguyện giao nộp cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an gần nhất.

DƯƠNG QUANG