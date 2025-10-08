Pháp luật

Tham gia nhóm pickleball trên mạng, một phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng

Người phụ nữ ở Hà Tĩnh trình báo vừa bị lừa chuyển khoản hơn 600 triệu đồng sau khi tham gia nhóm pickleball trên mạng xã hội.

Ngày 8-10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.M. (trú phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) về việc bị lừa hơn 600 triệu đồng khi tham gia nhóm pickleball trên mạng.

Theo thông tin ban đầu, chị M. có tham gia nhóm pickleball trên Facebook. Sau khi vào nhóm, chị M. được một số đối tượng dụ dỗ chuyển tiền để đầu tư hoặc làm từ thiện...

Tin tưởng những lời dụ dỗ, chị M. đã nhiều lần chuyển tiền vào số tài khoản mà các đối tượng cung cấp, với tổng số hơn 600 triệu đồng.

Phát hiện bị lừa, chị M. đã đến cơ quan công an trình báo. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia hội nhóm pickleball trên mạng xã hội khi chưa tìm hiểu rõ ràng. Đặc biệt, phải hết sức thận trọng khi được yêu cầu gửi tiền hoặc tham gia các giao dịch đầu tư lợi nhuận cao, phương thức kiếm tiền dễ dàng.

