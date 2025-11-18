Nhiều nơi ngập lụt

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ NN-MT) thông tin, đến 18 giờ ngày 17-11, mưa lũ tại miền Trung đã làm nhiều tuyến đường bị ngập và sạt lở, gây chia cắt giao thông tại các tỉnh, thành: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa. Mưa lũ đã làm Huế ngập hơn 12.000 nhà, Quảng Trị hơn 1.400 nhà...

Mưa lớn từ Huế đến Khánh Hòa

Tại khu vực TP Huế, dù mưa lớn đã ngớt nhưng nước từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn khiến nhiều xã, phường vùng thấp trũng tiếp tục bị ngập sâu. Ông Hồ Đôn, Chủ tịch UBND phường Phong Điền, cho biết, 173 hộ dân có nhà bị ngập 2-2,5m. Tỉnh lộ 6 và tỉnh lộ 17 chìm trong nước, nhiều đoạn sâu đến mức chính quyền phải dựng rào cấm toàn bộ phương tiện qua lại. Lũ sông Bồ dâng nhanh khiến hàng hóa của 20 hộ tiểu thương chợ Phong Mỹ bị thiệt hại.

Mưa lớn từ miền núi xuống đồng bằng khiến nước lũ trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn dâng chạm báo động 3. Ở TP Đà Nẵng, các xã Nông Sơn, Quế Phước, Thượng Đức, Vu Gia, Đại Lộc bị chia cắt nhiều nơi. Tại Đại Lộc, nước bắt đầu dâng cao từ khoảng 7 giờ sáng 17-11. Nhiều tuyến đường đã ngập 0,3-0,5m, giao thông tê liệt cục bộ. Ở xã Quế Phước, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt từ chiều 16-11. Quốc lộ 14H xuất hiện nhiều đoạn ngập sâu.

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã sử dụng máy bắn dây, máy xúc và xuồng máy vượt lũ để giải cứu anh Trần Công Lý (sinh năm 1992) và em Hồ Văn Win (sinh năm 2009), cùng trú xã Phước Chánh (TP Đà Nẵng), bị mắc kẹt giữa dòng lũ sông Đắk Mi khi đang trên đường đi làm về vào tối 16-11.

Đến sáng 17-11, tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại KCN Du Long (xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa), nước lũ đổ về gây ngập sâu 0,7-1m nhiều nơi, buộc khoảng 5.000 công nhân phải tạm nghỉ việc. Cùng thời điểm, cầu gỗ Phú Kiểng bắc qua sông Cái Nha Trang bị lũ cuốn trôi...

Nhiều xã, phường: Thuận Bắc, Xuân Hải, Ninh Phước, Diên Khánh, Suối Hiệp, Suối Dầu, Nha Trang, Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang,... bị ngập cục bộ, giao thông chia cắt, ảnh hưởng đời sống người dân. Đèo Ngoạn Mục (xã Lâm Sơn) cũng xuất hiện 12 điểm đất đá đổ xuống mặt đường, nên lực lượng chức năng phong tỏa, cấm phương tiện qua lại.

Tại xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai), do ảnh hưởng của mưa lớn, nước dâng cao, ngầm tràn thôn Mơ Nang 2 bị ngập sâu lúc 0 giờ cùng ngày, chia cắt hoàn toàn tuyến đường vào trung tâm thôn, khiến 341 hộ dân bị cô lập. Chính quyền xã đã chốt chặn 2 đầu ngầm tràn, cấm lưu thông qua lại nhằm đảm bảo an toàn.

Tại xã Cư Pui (tỉnh Đắk Lắk), mưa lớn đã gây ngập 43 ngôi nhà, sạt lở, ngập nhiều tuyến đường, chia cắt giao thông. Lực lượng chức năng đã di dời 65 hộ dân ở khu vực ngập lụt, có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Trên địa bàn cũng xảy ra vụ sạt lở đất, làm sập 2 nhà dân.

12 người thiệt mạng và mất tích, 19 người bị thương Theo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, từ ngày 14 đến 18 giờ ngày 17-11, mưa lũ, sạt lở tại Trung bộ đã làm 12 người thiệt mạng và mất tích, 19 người bị thương. Cụ thể, tại tỉnh Khánh Hòa, có 8 người thiệt mạng và mất tích (trong đó, 6 người thiệt mạng và 19 người bị thương do mưa lớn gây sạt lở đất, đá vào ô tô khách tại đèo Khánh Lê, quốc lộ 27C lúc 22 giờ ngày 16-11; 1 người thiệt mạng và 1 người mất tích do mưa lớn gây sạt lở sườn núi vào lán trại tại đèo Khánh Sơn lúc 20 giờ 30 ngày 16-11). Tại tỉnh Quảng Trị, có 1 người mất tích do lũ cuốn trôi khi lái xe tải qua khu vực đặt barie cảnh báo tại cầu tràn A Rông Trên, xã La Lay. Trước đó, tại TP Đà Nẵng, có 3 người mất tích tại xã Hùng Sơn do sạt lở núi xuống khu vực rẫy vào ngày 14-11.

Sạt lở đèo ở Quảng Ngãi, Đà Nẵng

Không chỉ gây ngập lụt, mưa lớn kéo dài làm hàng loạt tuyến giao thông miền núi sạt lở nghiêm trọng. Tại xã biên giới A Vương (TP Đà Nẵng), đất đá từ taluy dương bất ngờ đổ ập xuống vùi lấp tuyến đường Hồ Chí Minh tại Km437+550 (thôn Cr'toonh) và Km433 (thôn Xa'ơi), gây ách tắc hoàn toàn.

Tuyến ĐT606 tại Km7+500, thôn Adzốc cũng bị sạt lở, khiến việc đi lại của người dân bị gián đoạn. Cùng thời điểm, đoạn đường Km25+600 từ Đỉnh Quế đi xã Tây Giang (xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng) bị đứt gãy nghiêm trọng. Nền đường bị xé toạc, tạo ra những hố sâu, tiềm ẩn rủi ro rất lớn.

Chiều 17-11, trong khi kiểm tra núi Ngang (xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà Nẵng), lực lượng chức năng phát hiện 5-7 vết nứt, mỗi vết dài 70-100m, có vết rộng 2m, nguy cơ sạt lở rất lớn. Ngay sau đó, 59 hộ với 224 nhân khẩu tại thôn 5 (Sơn Cẩm Hà), thôn 1, thôn 2 (Thạnh Bình) và Trà Huỳnh (Phước Trà) được tổ chức di dời khẩn cấp.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, sáng cùng ngày, đèo Eo Chim (xã Ba Vinh) xảy ra sạt lở lớn, đất đá và cây cối vùi lấp mặt đường gần 100m. Mưa lũ cũng cuốn trôi 3m của cầu Nước Bao (xã Sơn Hà), cô lập 288 hộ với 1.212 nhân khẩu ở hai thôn Mang Nà và Nước Nao. Lực lượng địa phương đã huy động tre, gỗ dựng cầu tạm. Dự kiến hôm nay 18-11, chính quyền đưa vật liệu vào dựng cầu dầm thép tạm để bảo đảm lưu thông an toàn.

Mưa lớn gây sạt lở, đổ sập nhà ở xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, trưa 17-11

Ngày 17-11, tại tỉnh Quảng Trị, một căn nhà trên đường Hùng Vương (khối 3A, xã Khe Sanh) bị sập hoàn toàn, trong khi mưa lớn liên tục khiến 11 căn nhà khác bị sạt lở móng, nứt tường. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường và di dời 45 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Khoảng 12 giờ cùng ngày, tại cầu tràn A Rông Trên trên quốc lộ 15D (xã La Lay, tỉnh Quảng Trị), xe đầu kéo 75H-007.xx đã tự ý vượt rào chắn để qua cầu tràn trong lúc nước lớn khiến xe bị lật và cuốn trôi tài xế.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 18-11, miền Bắc sẽ có mưa phùn gió bấc. Hà Nội chuyển rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 12-14oC. Dự báo đến hết đêm 18-11, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông hai tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk sẽ có mưa to đến rất to. Khu vực Khánh Hòa, Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to.

Ngày 19-11, khu vực Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa tiếp tục mưa to đến rất to. Đêm 19 đến ngày 20-11, khu vực Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa tiếp tục mưa to đến rất to: lưu lượng phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm...

Lốc xoáy làm tốc nhiều mái nhà Không chỉ mưa lũ và sạt lở, nhiều xã phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ngãi và phía Nam TP Đà Nẵng bị lốc xoáy dữ dội giữa đêm 16 và rạng sáng 17-11. Tại Quảng Ngãi, 20 căn nhà bị tốc mái hoặc hư hỏng hơn 80%. Khoảng 1,5ha chuối bị gãy đổ hoàn toàn. Cùng thời điểm, lốc xoáy lớn kèm mưa dồn dập quét qua các phường Hương Trà, xã Tam Xuân, xã Chiên Đàn (TP Đà Nẵng), làm 92 nhà bị hư hỏng; 5 nhà tốc mái hoàn toàn. Tại xã Chiên Đàn, có 4 người dân bị thương. Chính quyền các địa phương đã huy động dân quân, công an, tổ xung kích đến hiện trường hỗ trợ người dân, đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời rà soát để hỗ trợ kịp thời.

NHÓM PV