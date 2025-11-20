Lâm Đồng: Khoảnh khắc nước lũ cuốn trôi cầu treo dân sinh

Khoảng 10 giờ 30 phút, nước lũ từ thượng nguồn sông Đa Nhim đổ về đã cuốn trôi cầu treo Phú Thiện nối hai xã Đức Trọng và Ninh Gia (tỉnh Lâm Đồng).

Video: Khoảnh khắc cầu treo Phú Thiện (Lâm Đồng) bị nước lũ cuốn trôi

Thông tin ban đầu, những ngày qua do nước từ thượng nguồn đổ về hồ thủy điện Đại Ninh liên tục dâng cao, đến 6 giờ 30 phút sáng 20-11, lưu lượng nước xả điều tiết qua đập tràn hồ Đại Ninh là 1.350m3/giây.

Khoảnh khắc cầu treo Phú Thiện (tỉnh Lâm Đồng) bị nước lũ cuốn trôi

Đến 10 giờ cùng ngày, Ban chỉ huy PCTT-TKCN Công ty Thủy điện Đại Ninh phát đi thông tin tăng lưu lượng xả qua đập tràn hồ Đại Ninh từ 2.000m3/giây lên 2.070m3/giây.

Ông Lưu Trùng Dương, Chủ tịch UBND xã Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, do nước sông Đa Nhim dâng cao, sát mép cầu nên vào lúc 9 giờ ngày 20-11 chính quyền địa phương hai xã Đức Trọng và Ninh Gia đã phối hợp cấm người và phương tiện di chuyển qua cầu Phú Thiện để đảm bảo an toàn. May mắn, do có sự chuẩn bị từ trước nên thời điểm cầu bị cuốn trôi không có thiệt hại về người.

Được biết, cầu treo Phú Thiện rộng hơn 2m, dài hơn 100m, cách quốc lộ 20 khoảng 1km, hàng ngày có nhiều lượt người di chuyển qua lại.

Những ngày trước đó, dù mưa kéo dài nhưng chưa lớn, lưu lượng xả qua đập tràn hồ Đại Ninh trung bình từ 350m3/giây đến 480m3/giây.

ĐOÀN KIÊN