Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu tỉnh Đắk Lắk sớm ổn định đời sống cho nhân dân

Ngày 22-11, trong chuyến công tác tại Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tiếp tục khảo sát tình hình sau lũ và đến thăm hỏi, động viên, tặng quà người dân chịu ảnh hưởng nặng nề tại các xã Tuy An Tây và xã Đồng Xuân.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã khảo sát tình hình sau lũ, thăm, động viên lực lượng cứu nạn – cứu hộ, lực lượng quân đội đang hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường khi nước vừa rút.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đến thăm, chia buồn gia đình bà Lê Thị Kim Hồng, có cha và mẹ chết do lũ

Đến thăm các hộ dân bị thiệt hại nặng do bão lũ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tặng quà, động viên, mong bà con cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn, từng bước khôi phục đời sống, sản xuất. Đồng thời, gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người thiệt mạng; yêu cầu chính quyền địa phương tổ chức thăm viếng, hỗ trợ kịp thời, chu đáo và tuyệt đối không để người dân bị bỏ sót trong quá trình cứu trợ.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm lực lượng quân đội đang hỗ trợ người dân

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu các cấp ủy, chính quyền của Đắk Lắk thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm khôi phục hoạt động kinh tế, sản xuất, kinh doanh thông qua các chương trình, gói hỗ trợ trên địa bàn ngay sau lũ rút, để người dân sớm ổn định đời sống.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Đắk Lắk hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 15–11 đến 21-11, tỉnh liên tục có mưa đặc biệt lớn, với lượng mưa phổ biến 400–1.000mm, có nơi vượt 1.600mm, gây lũ trên tất cả các sông, đều vượt mức lịch sử. Đây được đánh giá là đợt mưa lũ lớn nhất trong nhiều thập kỷ, vượt trận lũ năm 1993. Tính đến 20 giờ ngày 21-11, toàn tỉnh đã ghi nhận: 27 người chết, 8 người mất tích, 2 người bị thương, khoảng 150.000 nhà bị ngập sâu.

MAI CƯỜNG