Đắk Lắk: Xe container lấn làn gây tai nạn, 3 người tử vong

Chiều 31-3, Công an xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 40 phút cùng ngày, ông Lê Châu Duẩn (sinh năm 1985, trú phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe container BKS 77H-055.03 kéo theo rơ-moóc 77R-048.10 chở dăm keo từ Nhà máy keo Xuân Quang (thôn Phú Tâm, xã Phú Mỡ) lưu thông trên đường ĐT647, theo hướng thôn Phú Tâm – thôn Kỳ Lộ (xã Phú Mỡ).

Khi đến Km17 đường ĐT647, xe container xảy ra va chạm với xe máy BKS 78AK-044.93 do ông La Lan Cuối (sinh năm 1970) điều khiển, chở theo ông La Thanh Nông (sinh năm 1957, cùng trú thôn Phú Giang, xã Phú Mỡ) đi theo hướng ngược lại.

Cú va chạm khiến ông Cuối và ông Nông tử vong tại chỗ. Tài xế Duẩn bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Theo lãnh đạo bệnh viện, ông Duẩn nhập viện lúc 14 giờ 50 phút cùng ngày trong tình trạng đa chấn thương và đã tử vong sau đó.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân vụ việc do tài xế xe container đi lấn sang phần đường bên trái theo chiều lưu thông, dẫn đến tai nạn.

MAI CƯỜNG