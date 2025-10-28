Đà Nẵng: Đề nghị vận hành hồ chứa thủy điện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả

Ngày 28-10, ông Lê Tùng Lâm, Trưởng Ban Đô thị - HĐND TP Đà Nẵng có văn bản gửi Sở NN-MT về việc triển khai ứng phó thiên tai, ngập lụt.

Ngập lụt đường tại thôn Trường Định (phường Hải Vân, TP Đà Nẵng). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo thông tin cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 28-10, trong 3 đến 6 giờ tới, khu vực Đà Nẵng tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 30–60mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất tại các sườn dốc tại nhiều xã, phường. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở cấp 3.

Trước tình hình mưa to tiếp tục kéo dài, mực nước tại hồ chứa của các công trình thuỷ điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn liên tục dâng cao và có khả năng sẽ tiếp tục vận hành xả nước điều tiết, dẫn đến ngập lụt tại khu vực hạ du trong đêm 28-10 và rạng sáng 29-10.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo Thường trực HĐND TP Đà Nẵng, Ban Đô thị đề nghị Sở NN-MT tổ chức thường xuyên túc trực, theo dõi tình hình mưa lũ, kịp thời tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, phối hợp vận hành liên hồ chứa các công trình thuỷ điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, đúng theo nguyên tắc vận hành các hồ giảm lũ cho hạ du theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23-12-2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, tổ chức cảnh báo, thông tin sớm cho người dân vùng hạ du khi triển khai vận hành xả nước điều tiết và triển khai hiệu quả công tác ứng phó thiên tai theo phương án phê duyệt nhằm đảm bảo an toàn tính mạng người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản, công trình, phương tiện...

Tối cùng ngày, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, hiện tất cả các hồ chứa trên địa bàn đã đầy nước. TP Đà Nẵng đã chỉ đạo kiên quyết thực hiện nguyên tắc xả nước ra bằng lượng nước đến để đảm bảo an toàn hồ đập. Việc này được thực hiện nghiêm ngặt. Nếu xảy ra ngập là do mưa to kéo dài chứ không phải do hồ xả lũ.

Ông Trần Nam Hưng cũng thông tin thêm, trong các tình huống khẩn cấp, thành phố đã công bố đơn vị chịu trách nhiệm ứng trực theo từng khu vực, đồng thời công khai số điện thoại liên hệ để người dân và chính quyền cơ sở chủ động phối hợp khi cần thiết.

XUÂN QUỲNH