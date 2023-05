Đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng

Đối mặt với vấn nạn thực phẩm bẩn, để bảo vệ an toàn sức khỏe người tiêu dùng, các địa phương đang quyết liệt kiểm tra, kiểm soát cơ sở kinh doanh. Đồng thời, các nhà bán lẻ cũng có những tiêu chí và quy trình giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) nghiêm ngặt hơn.

Còn nhiều nỗi lo

Thời gian qua, tại nhiều địa phương như TPHCM, Đồng Nai, Vũng Tàu… tình hình mua bán, giết mổ động vật không phép, động vật mắc bệnh, động vật đã chết; vận chuyển, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc vẫn xảy ra. Ngoài ra, còn có tình trạng sử dụng hóa chất, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không nằm trong danh mục được phép sử dụng để sơ chế, chế biến thực phẩm. Tập trung ở đối tượng là chủ các cơ sở sơ chế sản phẩm động vật, thực phẩm đông lạnh. Mới đây, vào ngày 25-4, Đoàn kiểm tra liên ngành 389/ĐP của TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, phát hiện 1 cơ sở chế biến hơn 1,7 tấn thịt heo bốc mùi hôi thối. Làm việc với lực lượng chức năng, chủ cơ sở này khai nhận toàn bộ sản phẩm thịt heo chứa tại sân nhà được mua trôi nổi từ các địa bàn khác. Trước đó, tháng 2-2023, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai cũng kiểm tra và phát hiện 17 tấn thực phẩm gồm thịt gà, bò, nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối do Công ty Long Phát mua qua mạng xã hội và các mối hàng ở miền Bắc. Sau đó đưa về bán lẻ cho các nhà hàng, quán ăn tại Đồng Nai, Bình Dương và TPHCM.

Trên đây chỉ là 2 trong số nhiều vụ việc vi phạm VSATTP, và nếu như không có sự phát hiện, ngăn chặn kịp thời của lực lượng chức năng thì số thực phẩm “bẩn” này sẽ được tuồn ra thị trường, khi đó người tiêu dùng là đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp.

Quyết liệt hành động vì người tiêu dùng

Ban chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn vệ sinh thực phẩm đã ban hành Kế hoạch số 332/KH-BCĐTƯATTP về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 với chủ đề “Đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”; đồng thời thành lập đoàn kiểm tra liên ngành trung ương triển khai công tác đảm bảo VSATTP làm việc tại các địa phương.

Cùng với sự vào cuộc kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng, các doanh nghiệp sản xuất, nhà bán lẻ đã và đang rất chủ động trong công tác kiểm soát chặt nguồn hàng, nhằm đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng, an toàn. Điển hình như nhà bán lẻ Saigon Co.op hiện có hơn 800 điểm bán là các siêu thị, đại siêu thị, cửa hàng tiện lợi, phục vụ hàng triệu lượt người mua sắm mỗi ngày nên số lượng hàng hóa, thực phẩm bán ra mỗi ngày rất lớn. Do đó, việc kiểm soát chất lượng VSATTP luôn được nhà bán lẻ này đặt lên hàng đầu. Cụ thể, ngay từ khâu đầu tiên - lựa chọn nhà cung cấp - đơn vị luôn ưu tiên cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước, đặc biệt là các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao, có chứng nhận của Bộ Y tế về đảm bảo VSATTP, có chứng chỉ ISO hoặc HACCP. Riêng mặt hàng rau củ quả, Saigon Co.op ưu tiên chọn hàng của những hợp tác xã có chứng nhận an toàn, VietGAP, GlobalGAP về quy trình sản xuất rau an toàn, ký hợp đồng bao tiêu nông sản.

Đối với những mặt hàng thực phẩm công nghệ khác như bánh kẹo các loại, thực phẩm đông lạnh, nước ngọt, sữa, dầu ăn, nước mắm, mì gói,… Saigon Co.op chỉ kinh doanh những sản phẩm do các nhà sản xuất uy tín, có chứng nhận VSATTP do Bộ Y tế và cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp. Trong quá trình hợp tác, các chuyên viên quản lý chất lượng của Saigon Co.op trực tiếp kiểm tra, khảo sát với các nhà cung cấp, nhằm kịp thời tư vấn, nhắc nhở nhà cung cấp thực hiện cải tiến trên quy trình sản xuất, chế biến, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng và mang tính ổn định. Saigon Co.op kiên quyết ngừng kinh doanh với những đơn vị không tuân thủ VSATTP theo quy định. “Trong quá trình kinh doanh, đơn vị thường xuyên thực hiện khảo sát, đánh giá trực tiếp quy trình sản xuất và các điều kiện VSATTP tại các cơ sở sản xuất cung cấp hàng hóa kinh doanh trong hệ thống. Ngay tại trung tâm phân phối, sản phẩm trước khi đưa vào kinh doanh sẽ qua bước kiểm tra đầu vào đối với một số chỉ tiêu kháng sinh trong thủy hải sản, test nhanh dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, các chỉ tiêu vi sinh, chất tăng trọng và chất tẩy trắng” - đại diện của Saigon Co.op cho biết.

Theo Saigon Co.op, thực tế từ khi thành lập và đi vào hoạt động đến nay, Saigon Co.op luôn quán triệt chủ trương chế tài mạnh và có khả năng buộc chấm dứt kinh doanh nếu nhà cung cấp cố ý làm sai, không bảo đảm chất lượng hàng hóa như cam kết. Đặc biệt, sắp tới Saigon Co.op sẽ triển khai nhiều giải pháp kiểm soát chất lượng. Cụ thể, tiếp tục xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cho từng dòng sản phẩm đang kinh doanh tại Saigon Co.op; xây dựng vùng nguyên liệu nhằm chủ động kiểm soát nguồn cung hàng hóa: chất lượng, ổn định, giá hợp lý và hướng dẫn nhà cung cấp thực hiện sản xuất bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm.