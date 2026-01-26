Đảm bảo quyền lợi BHYT cho người dân khi giải thể 25 trung tâm y tế

Ngày 26-1, Bảo hiểm xã hội TPHCM đã có hướng dẫn chuyển đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu đối với các thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đăng ký tại 25 trung tâm y tế khu vực đã giải thể.

Người dân lãnh thuốc BHYT tại một cơ sở y tế trên địa bàn TPHCM

Theo đó, từ ngày 1-1-2026, 25 Trung tâm y tế khu vực không có giường bệnh sẽ chấm dứt hoạt động. Trong giai đoạn chuyển tiếp, các trạm y tế xã, phường, đặc khu vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh BHYT, quản lý và điều trị người bệnh thường xuyên, liên tục, trong đó có các trường hợp bệnh mạn tính, bệnh cần điều trị dài hạn.

Để bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT, BHXH TPHCM đã triển khai rà soát, thực hiện chuyển đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu đối với các thẻ BHYT trước đây đăng ký tại một số Trung tâm Y tế khu vực, cụ thể:

Người dân đăng ký tại Trung tâm y tế khu vực Chợ Lớn (mã 79015) được chuyển về nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu là Bệnh viện An Bình (mã 79012), bệnh viện Nguyễn Trãi (mã 79014) đối với các trường hợp dưới 16 tuổi.

Người dân đăng ký tại Trung tâm y tế khu vực Hòa Hưng (mã 79027) được chuyển về nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu là Bệnh viện Trưng Vương (mã 79026); riêng đối tượng trẻ em dưới 16 tuổi chuyển về Bệnh viện Lãnh Binh Thăng (mã 79028)

Người dân đăng ký tại Trung tâm y tế khu vực Nhiêu Lộc (mã 79009) được chuyển về Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (mã 79001).

Người dân đăng ký tại Trung tâm y tế khu vực Cần Giờ được chuyển về Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 (mã 79831).

Trường hợp người tham gia BHYT có nguyện vọng đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khác phù hợp và còn khả năng tiếp nhận, BHXH TPHCM tạo điều kiện giải quyết đến hết ngày 31-3-2026.

Bên cạnh đó, BHXH TPHCM cũng đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh BHYT tiếp tục tiếp nhận, thực hiện khám chữa bệnh đối với người dân đến khám tại các phòng khám đa khoa, chuyên khoa thuộc Trung tâm y tế khu vực đã được bàn giao về Trạm y tế kể từ ngày 1-1-2026, trong thời gian các trạm y tế hoàn tất thủ tục điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động theo quy định.

Trong thời gian này người có thẻ BHYT khi đến khám chữa bệnh tại các trạm y tế phường, xã, đặc khu và các phòng khám đa khoa thuộc trung tâm y tế khu vực cũ vẫn được hưởng chế độ và quyền lợi BHYT về khám chữa bệnh như quy định.

BHXH TPHCM khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia BHYT, góp phần duy trì sự ổn định, liên tục trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố.

THÀNH SƠN