Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội XIV của Đảng

Chiều 8-1, Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 12. Tại đây, lãnh đạo các bộ, ngành đã giải đáp nhiều vấn báo chí quan tâm.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an

Tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an khẳng định, việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho Đại hội XIV của Đảng được xác định ở mức cao nhất.

Mục tiêu là đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho việc tổ chức thành công đại hội và các hoạt động của đại hội, đảm bảo chặt chẽ nhưng thông thoáng và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của xã hội, của nhân dân.

Đến thời điểm này, Bộ Công an đánh giá là môi trường an ninh trật tự phục vụ đại hội được đảm bảo. Lực lượng công an tiếp tục tập trung cao để triển khai các kế hoạch, phương án theo chỉ đạo của Trung ương cũng như của các tiểu ban, của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Dự kiến sáng 10-1, Bộ Công an tổ chức lễ ra quân, lễ xuất quân và diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

"Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng, với sự tập trung chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ, phối hợp hiệp đồng của các lực lượng quân đội nhân dân, các bộ, ban, ngành, địa phương và sự tham gia ủng hộ của nhân dân, lực lượng công an sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho Đại hội XIV diễn ra thành công", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản phát biểu.

Họp báo Chính phủ chiều 8-1

Cũng tại họp báo, ông Nguyễn Trí Đức, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Xây dựng cho biết, sau 5 năm của giai đoạn 2021-2025 đã hoàn thành thông xe 2.182km đường bộ cao tốc.

Như vậy, đến hết năm 2025, cả nước đã đưa vào khai thác khoảng 3.345km tuyến chính cao tốc, 458km nút giao và đường dẫn để kết nối các hệ thống cao tốc này với quốc lộ cũng như hệ thống giao thông của địa phương, vượt chỉ tiêu mà Chính phủ đặt ra là 3.000km. Đặc biệt là việc hoàn thành thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau theo nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đặt ra.

Thứ trưởng Bộ NN-MT Phùng Đức Tiến cho biết, ô nhiễm bụi mịn PM2.5 đang tiếp tục là vấn đề cần giải quyết trọng tâm, tập trung tại Hà Nội và vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Bộ đã ban hành 2 văn bản gửi UBND các tỉnh/thành phố, yêu cầu kích hoạt ngay các biện pháp khẩn cấp như tăng cường rửa đường; kiểm soát 100% công trình xây dựng...

Về tiến độ "Chiến dịch Quang Trung" nhằm hỗ trợ nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, đến nay, số nhà ở hư hỏng phải sửa chữa là 34.759 nhà, đã hoàn thành sửa chữa đạt 100%; xây dựng hoàn thành 1.046 nhà, đạt 65,5%; số nhà thi công trên 80% khối lượng là 314 nhà...

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu phấn đấu hoàn thành chiến dịch trước ngày 15-1 và đề nghị tiếp tục hỗ trợ 34.759 hộ dân ở 8 tỉnh, thành phố miền Trung có nhà phải sửa chữa, mỗi hộ 5 triệu đồng.

Đồng thời, hỗ trợ gần 5.000 hộ có nhà bị sập, cuốn trôi trên toàn quốc, mỗi hộ 10 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Dự kiến, "Chiến dịch Quang Trung" sẽ được tổng kết vào ngày 15 hoặc 16-1.

THANH HOA