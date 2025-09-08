Đảm bảo vệ sinh môi trường tại công viên ngàn tỷ ở Bãi Sau (TPHCM)

Ngày 8-9, Thường trực Đảng ủy phường Vũng Tàu (TPHCM) đã ban hành văn bản số 202 -CV/ĐU chỉ đạo Đảng ủy UBND phường khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại công viên Bãi Sau, đặc biệt là khu vực tháp Tam Thắng.

Câu lạc bộ Biển Xanh và các tình nguyện viên dọn dẹp rác ở khu vực tháp Tam Thắng, công viên Bãi Sau, phường Vũng Tàu, TPHCM

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua, khu vực này thường xuyên tồn tại rác thải vương vãi, chưa được thu gom kịp thời, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và môi trường. Trong khi đó, công trình cải tạo trục đường Thùy Vân và công viên Bãi Sau vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, song đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm, tạo áp lực lớn cho công tác quản lý vệ sinh.

Thường trực Đảng ủy yêu cầu UBND phường chủ trì, phối hợp cùng các ngành chức năng và đơn vị liên quan tổ chức họp bàn giải pháp đồng bộ, kiên quyết xử lý tình trạng xả rác bừa bãi, không để xảy ra tình trạng rác thải tồn đọng trong công viên.

Bên cạnh đó, việc chấp thuận tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, thương mại, quảng bá sản phẩm trong công viên Bãi Sau phải được thực hiện đúng quy định pháp luật và trên cơ sở quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Cá nhân, tập thể liên quan phải chịu trách nhiệm trước Đảng và pháp luật về quyết định của mình.

Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân được khởi công vào cuối tháng 10-2024 với tổng số vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng nhằm tạo diện mạo mới cho công viên Bãi Sau thoáng mát, sạch sẽ phục vụ người dân, du khách đến Vũng Tàu. Những ngày qua, có rất nhiều du khách đến công viên vui chơi giải trí, check-in tại khu vực điểm nhấn tháp Tam Thắng.

PHÚ NGÂN