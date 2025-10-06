Đàm phán chấm dứt chiến sự ở Gaza

Ngày 5-10, các phái đoàn đàm phán từ Mỹ, Ai Cập, Qatar và Israel đã tới Cairo (Ai Cập) để tham dự vòng thương lượng mới nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 2 năm giữa Israel và phong trào Hamas ở Dải Gaza.

Người dân Palestine sơ tán tránh xung đột khỏi khu vực al-Nuseirat, miền Trung Dải Gaza, ngày 25-9-2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Al Jazeera, các bên sẽ tiến hành đàm phán gián tiếp trong hai ngày 5 và 6-10, ngay trước thời điểm đánh dấu tròn 2 năm xảy ra vụ tấn công của Hamas khiến xung đột nổ ra (7-10-2023).

Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Donald Trump đã cử hai đặc phái viên tới Ai Cập gồm con rể của ông Trump là Jared Kushner và nhà đàm phán Trung Đông Steve Witkoff. Ai Cập và Qatar đóng vai trò trung gian chủ chốt, nỗ lực thúc đẩy một kế hoạch ngừng bắn toàn diện do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, ông “lạc quan thận trọng” và cho rằng việc trao trả con tin có thể diễn ra trong “vài ngày tới” nếu Hamas chấp thuận các điều khoản mới. Tuy nhiên, giới chức Hamas vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Trong khi đó, tình hình trên thực địa vẫn căng thẳng. Không quân Israel tiếp tục không kích nhiều khu vực ở Trung và Nam Dải Gaza làm ít nhất 70 người Palestine thiệt mạng trong 24 giờ qua.

HUY QUỐC