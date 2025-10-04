Hamas đồng ý chuyển giao quyền quản lý Gaza

Phong trào Hamas tại Dải Gaza vừa đưa ra phản hồi tích cực đối với kế hoạch hòa bình Gaza 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó đồng ý với một số điểm quan trọng như việc thả con tin và chuyển giao quyền quản lý Gaza.

Ngày 3-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Israel ngừng ném bom Gaza sau phản ứng tích cực của Hamas với đề xuất của ông về tương lai của Gaza. Ảnh: X

Phản hồi này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt thời hạn chót là 18 giờ ngày 5-10 (giờ Washington) để Hamas nhất trí với đề xuất của ông về tương lai của Gaza.

Theo tuyên bố của Hamas, nhóm này sẵn sàng thả tất cả con tin, bao gồm cả người còn sống và thi thể của những người đã thiệt mạng, theo công thức trao đổi được đề xuất. Hamas cũng bày tỏ sự đồng thuận về việc chuyển giao quyền quản lý Gaza cho một nhóm các nhà kỹ trị Palestine độc lập, với điều kiện được sự ủng hộ từ các quốc gia Arab/Hồi giáo.

Theo báo The National của UAE, phản hồi chi tiết của Hamas được chuyển cho các nhà hòa giải bao gồm yêu cầu làm rõ một số điểm trong kế hoạch. Hamas cho biết không thể trao trả toàn bộ con tin trong vòng 72 giờ do mất liên lạc với một số đặc vụ và khó khăn trong việc tìm kiếm thi thể trong các đường hầm bị phá hủy. Trong số 48 con tin, ước tính có 20 người còn sống.

Kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump bao gồm các điểm chính như ngừng bắn ngay lập tức, trao đổi con tin, rút quân Israel khỏi Gaza, giải giáp Hamas và thành lập chính phủ chuyển tiếp dưới sự giám sát quốc tế.

Mặc dù Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi chính thức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Israel ngừng ném bom Gaza sau tuyên bố của Hamas về việc thả con tin.

Phản ứng với tuyên bố của Hamas, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Bộ Ngoại giao Ai Cập… đã lên tiếng hoan nghênh, coi phản ứng của Hamas với kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump là “một diễn biến tích cực”.

HẠNH CHI