Mỹ - Iran bắt đầu đàm phán tại Pakistan

Theo kênh Al Jazeera, ngày 11-4, các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ đã bắt đầu tại Islamabad, Pakistan.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là các cuộc đàm phán trực tiếp cấp cao nhất giữa Iran và Mỹ kể từ khi Cộng hòa Hồi giáo được thành lập năm 1979.

Văn phòng Thủ tướng Pakistan cho biết, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif lần lượt gặp riêng trưởng đoàn Iran và Mỹ, trước khi thông báo về cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Tại cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance - trưởng đoàn đàm phán Mỹ, Thủ tướng Shehbaz Sharif nhấn mạnh, Pakistan mong muốn tiếp tục tạo điều kiện cho cả hai phía đạt được những bước tiến vì nền hòa bình bền vững ở khu vực.

Cuộc gặp cũng có sự tham gia của các quan chức cấp cao hai nước. Phía Mỹ có đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump. Phía Pakistan có Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Ishaq Dar và Bộ trưởng Nội vụ Mohsin Naqvi.

Trước đó, Thủ tướng Pakistan thông báo đã gặp riêng phái đoàn Iran, do Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu. Trong cuộc gặp, phái đoàn nước này đã đánh giá lập trường của phía Mỹ và mức độ thực thi các cam kết, trước khi đưa ra quyết định đồng ý đàm phán.

PHƯƠNG NAM