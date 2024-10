Dàn sao khuấy động không khí khai mạc giải marathon quốc tế tại Hà Nội

Mở đầu đêm nhạc là sự xuất hiện của Anh Tú - nam ca sĩ trưởng thành từ cuộc thi The Voice, quán quân The Masked Singer Vietnam mùa 2 trong hình tượng voi Bản Đôn. Anh mang đến sân khấu Prime's Night các ca khúc Yêu 5; Duyên do trời phận tại ta; Một phần hai...

Với phần thể hiện giàu cảm xúc bản hit Mai người ta lấy chồng của Đông Thiên Đức, ca sĩ Anh Tú đã để lại dấu ấn đẹp với khán giả có mặt tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Ca sĩ Anh Tú đã để lại dấu ấn đẹp với khán giả có mặt tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, tối 11-10

Tiếp nối Anh Tú là Mỹ Mỹ, cô ca sĩ trẻ sở hữu vẻ đẹp cuốn hút và giọng hát đầy nội lực. Mỹ Mỹ không chỉ chinh phục khán giả bằng phong cách biểu diễn tự tin mà còn bởi những ca khúc mang đậm dấu ấn cá nhân. Mỹ Mỹ cùng vũ đoàn đã đem đến cho khán giả tại Hà Nội các bản hit đã gắn liền với tên tuổi như Anh chẳng thoát đâu, Em chỉ muốn được chill, Không ai khác ngoài em.

Mỹ Mỹ được ví như một thần tượng toàn năng khi không chỉ xinh đẹp mà còn hát hay, nhảy tốt

Song, có lẽ phần biểu diễn được đón đợi nhất là của ca sĩ trẻ Rhyder. Phong cách trẻ trung, hiện đại, Rhyder đã khiến các fan bùng nổ với ca khúc Intro, Anh quen với cô đơn, Dân chơi sao phải khóc, Chịu cách mình nói thua.

Tại đêm nhạc cùng với sân khấu chính, nhiều trạm nhạc do ban tổ chức bố trí dọc đường chạy từ ngã tư Hàng Khay, Dã Tượng, vườn hoa Lý Thái Tổ. Các bản nhạc được phối với âm thanh của violin, saxophone; những ca khúc về Hà Nội, tình yêu, đất nước và con người trên nền acoustic…

Ca sĩ Rhyder đã khiến các fan bùng nổ với phong cách trẻ trung, hiện đại

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết, VPIM 2024 sẽ diễn ra vào ngày 13-10 tới, với sự tham gia của khoảng 11.000 vận động viên từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện này không chỉ là một giải marathon thông thường, mà còn kết hợp với âm nhạc, mang đến trải nghiệm thú vị trong mùa thu Hà Nội.

Không khí sôi động của đêm nhạc Prime's Night

Giải chạy không chỉ thúc đẩy du lịch mà còn quảng bá hình ảnh thân thiện, hấp dẫn của Hà Nội đến với du khách trong và ngoài nước. Các vận động viên sẽ khởi động từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, chạy qua nhiều địa điểm di sản nổi tiếng của Hà Nội như Bắc Bộ Phủ, tuyến phố Tràng Tiền và vườn hoa Lý Thái Tổ...

Ban tổ chức đã thiết lập các trạm tiếp sức âm nhạc và cổ vũ sáng tạo dọc đường chạy, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, nhằm tiếp thêm động lực cho vận động viên. Giải chạy năm nay là sự kiện kết hợp tuyệt vời giữa thể thao và nghệ thuật, hứa hẹn mang đến nguồn cảm hứng sáng tạo cho cộng đồng. VPIM 2024 là một giải chạy phi lợi nhuận; doanh thu sẽ được đầu tư để nâng cao chất lượng giải đấu và đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện.

MAI AN