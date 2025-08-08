Ngày 8-8, Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng TP Hà Nội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra với sự tham gia của 154 đảng viên đại diện cho hơn 2.900 đảng viên của Đảng bộ các cơ quan Đảng TP Hà Nội.

Với phương châm “Gương mẫu đi đầu - Khát vọng vươn cao - Tư duy Thủ đô - Hành động Hà Nội”, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ các cơ quan Đảng TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu mốc quan trọng, mở ra thời kỳ mới xây dựng đảng bộ thực sự vững mạnh toàn diện, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa chúc mừng đại hội

Tới dự, phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, chỉ rõ Đảng bộ các cơ quan Đảng TP Hà Nội tiếp tục tập trung nâng tầm chất lượng công tác tham mưu, tổ chức thực hiện, giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của thành phố nhịp nhàng, linh hoạt, hiệu quả. Cụ thể là các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố cả trước mắt và lâu dài: Hoàn thiện, vận hành tổ chức bộ máy chính quyền, tổ chức đảng, MTTQ và các đoàn thể theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm sớm đồng bộ, thông suốt, ổn định, hiệu quả gắn với chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Cùng với đó, Đảng bộ các cơ quan Đảng TP Hà Nội cần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo trong từng khâu công việc; xây dựng môi trường làm việc dân chủ, liêm chính, chuyên nghiệp, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác Đảng, đổi mới phương pháp làm việc theo hướng số hóa, minh bạch, gọn nhẹ, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; quan tâm, phát hiện và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có năng lực và đạo đức, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Đồng thời chủ động tham mưu xây dựng nền tảng “Đảng bộ số” hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất lao động, rút ngắn quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu sai sót và tăng tính minh bạch, công khai trong hoạt động của đảng bộ.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 16 đồng chí. Trong đó, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP Hà Nội.

QUỐC LẬP