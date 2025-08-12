Gần 1.000 nghệ sĩ tái hiện mùa thu lịch sử 1945 qua âm nhạc

Tối 15-8, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Sự kiện do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chỉ đạo nội dung, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức.

Chương trình gồm 3 chương, 6 hồi, tái hiện những dấu mốc tiêu biểu của Thủ đô từ mùa thu lịch sử 1945 đến hôm nay. Khán giả sẽ sống lại không khí hào hùng của ngày Tuyên ngôn Độc lập tại Ba Đình, chiến đấu kiên cường trong “Điện Biên Phủ trên không” và niềm hân hoan trên “những chuyến tàu mùa Xuân” dựng xây Thủ đô giàu đẹp.

Phần mở đầu là Quốc tế ca, tiếp nối các ca khúc gắn với Tổng khởi nghĩa như Du kích ca, Tiếng gọi Thanh niên, Diệt phát xít, Cùng nhau đi hồng binh, Mười chín tháng Tám... Khép lại là hợp xướng Tiến quân ca.

Chỉ đạo nghệ thuật: NSND Tấn Minh; Giám đốc âm nhạc: Dương Cầm; Nhạc trưởng: Đồng Quang Vinh; Tổng Đạo diễn: Tuyết Minh. Gần 1.000 nghệ sĩ từ nhiều nhà hát và đơn vị nghệ thuật tham gia, trong đó có NSND Hoàng Anh Tú, NSƯT Đăng Dương, nghệ sĩ Xuân Hinh, ca sĩ Văn Mai Hương, Lâm Bảo Ngọc, nhóm Oplus, Khánh Linh, Hoàng Hải…

Chương trình ứng dụng công nghệ hiện đại, kết hợp nghệ thuật dân tộc, bác học và đương đại; điểm nhấn là trình chiếu 3D mapping, pháo hoa nghệ thuật và hiệu ứng ánh sáng, đưa khán giả vào hành trình từ Thăng Long – Hà Nội lịch sử đến Việt Nam hiện đại.

Sự kiện sẽ truyền hình trực tiếp trên VTV1 và tiếp sóng H1, hứa hẹn là đêm nghệ thuật hoành tráng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tri ân các thế hệ đi trước.

MAI AN