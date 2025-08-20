Từng cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy ý chí sắt đá để A80 thành công

Ngày 20-8, Đoàn công tác của TP Hà Nội do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh dẫn đầu, đã đến thăm, động viên, tặng quà các khối tham gia diễu binh, diễu hành sự kiện A80 đang tập luyện tại sân bay Bạch Mai (Hà Nội) và tại Cung Liên hợp thể thao Mỹ Đình.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đến thăm, tặng quà các lực lượng thuộc khối xe nghi trượng (3 khối) đang tập luyện tại sân bay Bạch Mai và các khối tập luyện tại Cung Liên hợp thể thao Mỹ Đình (13 khối).

Chia sẻ, động viên các khối lực lượng đang tập luyện tại 2 địa điểm trên, ông Trần Sỹ Thanh biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, cũng như các lực lượng diễu binh, diễu hành đang từng ngày tập luyện, chuẩn bị tích cực cho A80.

Thông qua sự kiện A80 để người dân trong nước cũng như cộng đồng quốc tế thấy được hình ảnh một Việt Nam đoàn kết, thống nhất, khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Vì thế, các khối diễu binh, diễu hành nhận thức rõ trách nhiệm để thể hiện một hình ảnh ấn tượng trong lòng người dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng quà các khối lực lượng đang luyện tập ở Cung liên hợp thể thao Mỹ Đình cho sự kiện A80

“Với tinh thần quyết tâm cao nhất, từng cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tiếp tục phát huy ý chí sắt đá, vượt qua mọi thử thách, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các yêu cầu đã đề ra, qua đó góp phần làm nên thành công rực rỡ của lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9”, ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh và đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng các đơn vị liên quan quan tâm, chăm lo, động viên tinh thần, sức khỏe cho các cán bộ, chiến sĩ, cũng như các lực lượng tham gia tập luyện phục vụ A80.

