Hàng ngàn người dân đổ về Hồ Gươm xem lực lượng công an diễu hành

Sáng 10-8, tại phố đi bộ Hồ Gươm, Công an TP Hà Nội tổ chức “Ngày hội Vì Thủ đô bình yên” chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, cách đây tròn 80 năm, cùng với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, Công an TP Hà Nội được thành lập.
Những chiến sĩ Sở Liêm phóng Bắc bộ khi ấy vinh dự tham gia bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, bảo vệ nhân dân thủ đô. Từ nhiệm vụ vinh quang những ngày đầu cách mạng, trong suốt chiều dài lịch sử, trải qua nhiều gian khổ, hy sinh, Công an TP Hà Nội đã luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, kề vai sát cánh với nhân dân, trở thành lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của thủ đô và cả nước.
Một số hình ảnh lễ diễu hành tại phố đi bộ Hồ Gươm, sáng 10-8:
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết thêm, ngày hội là dịp để nhìn lại, khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích của công an thủ đô bản lĩnh, nhân văn đang ngày đêm giữ bình yên cho thủ đô; thể hiện sức mạnh đoàn kết dân tộc, sức mạnh chính trị, tinh thần to lớn của nhân dân thủ đô đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.