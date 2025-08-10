Hàng ngàn người dân đổ về Hồ Gươm xem lực lượng công an diễu hành

Sáng 10-8, tại phố đi bộ Hồ Gươm, Công an TP Hà Nội tổ chức “Ngày hội Vì Thủ đô bình yên” chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, cách đây tròn 80 năm, cùng với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, Công an TP Hà Nội được thành lập.

Loạt xe chuyên dụng của Công an TP Hà Nội

Những chiến sĩ Sở Liêm phóng Bắc bộ khi ấy vinh dự tham gia bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, bảo vệ nhân dân thủ đô. Từ nhiệm vụ vinh quang những ngày đầu cách mạng, trong suốt chiều dài lịch sử, trải qua nhiều gian khổ, hy sinh, Công an TP Hà Nội đã luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, kề vai sát cánh với nhân dân, trở thành lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của thủ đô và cả nước.

Một số hình ảnh lễ diễu hành tại phố đi bộ Hồ Gươm, sáng 10-8:

Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân đổ về phố đi bộ Hồ Gươm để xem chương trình “Ngày hội Vì Thủ đô bình yên”

Công an TP Hà Nội tái hiện những ngày đầu cách mạng tham gia bảo vệ nhân dân giành lại chính quyền

Hình ảnh cảnh sát giao thông trong thời bình luôn hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân trên đường phố

Tiết mục văn nghệ ca ngợi thủ đô Hà Nội - thành phố vì hòa bình

Chương trình diễu hành sau đó bắt đầu bằng khối rước ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đi qua các con phố

Xe chỉ huy lực lượng Công an TP Hà Nội do lãnh đạo Công an TP Hà Nội dẫn đầu

Các lực lượng diễu hành qua phố đi bộ Hồ Gươm

Đông đảo nhân dân ngồi 2 bên đường Đinh Tiên Hoàng ghi lại những hình ảnh đẹp của lực lượng công an TP Hà Nội

Khối phụ nữ thủ đô tham gia diễu hành

Lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đoàn của Công an TP Hà Nội "biểu dương lực lượng"

Đoàn xe ô tô dẫn đoàn của Công an TP Hà Nội

Đoàn xe của lực lượng cảnh sát cơ động thủ đô

Đoàn xe chuyên dụng chở tội phạm của lực lượng Công an TP Hà Nội

Sau chương trình, các khối diễu hành đi qua một số con phố trung tâm, hòa chung niềm vui cùng người dân thủ đô

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết thêm, ngày hội là dịp để nhìn lại, khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích của công an thủ đô bản lĩnh, nhân văn đang ngày đêm giữ bình yên cho thủ đô; thể hiện sức mạnh đoàn kết dân tộc, sức mạnh chính trị, tinh thần to lớn của nhân dân thủ đô đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

ĐỖ TRUNG