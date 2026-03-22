Đang tiếp tục tìm kiếm 3 lao động Việt Nam bị sóng cuốn ở Nhật Bản

Đến ngày 22-3, còn 3 lao động Việt Nam trong vụ bị sóng cuốn tại vùng biển tỉnh Fukui (Nhật Bản) đang mất tích, lực lượng chức năng nước sở tại tích cực tìm kiếm.

Khu vực đê chắn sóng Mikuni, thành phố Sakai, tỉnh Fukui, Nhật Bản. Ảnh: Cục Lưu trữ Phim Nhật Bản

Chiều 22-3, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, ngày 21-3, 8 lao động Việt Nam đã gặp nạn do sóng lớn ở khu vực biển thuộc tỉnh Fukui. Vụ việc khiến 1 người tử vong, 3 người mất tích, 1 người bị thương đang được chăm sóc ở bệnh viện và có 3 người được cứu, không bị thương.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Đại sứ quán Việt Nam đã khẩn trương liên lạc với các cơ quan chức năng liên quan và Hội Người Việt Nam tại tỉnh Fukui để phối hợp triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Qua trao đổi với các cơ quan chức năng sở tại, lực lượng bảo vệ bờ biển tỉnh Fukui cho biết, vào khoảng hơn 2 giờ ngày 21-3, họ đã nhận được thông báo về tai nạn do sóng lớn ở khu vực đê chắn sóng ra tháp hải đăng Mikuni, khiến một số người bị sóng cuốn xuống biển.

Phía Nhật Bản đã lập tức điều tàu và máy bay trực thăng đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm và cứu hộ. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã trực tiếp liên lạc với các công dân được cứu để kịp thời hỗ trợ, bảo hộ, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp, đầy đủ đối với công dân Việt Nam.

Hiện các cơ quan chức năng của Nhật Bản đang tiếp tục tìm kiếm 3 trường hợp mất tích. Bộ Ngoại giao đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương sở tại, các cơ quan chức năng trong nước để tiếp tục thúc đẩy tìm kiếm cứu nạn những người mất tích và tiến hành xác minh nhân thân các nạn nhân, sớm thông báo gia đình nạn nhân, để kịp thời triển khai các thủ tục cần thiết về hậu sự.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản lưu ý công dân đang làm việc, sinh sống tại Nhật Bản không ra biển khi có dông bão, không đến các khu vực có cảnh báo sóng lớn, gió mạnh, địa hình nguy hiểm, đặc biệt vào ban đêm để tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra.

BÍCH QUYÊN