Vĩnh Long: Trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Ngày 30-1, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức trọng thể lễ trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên, đồng thời họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Đồng chí Trần Văn Lâu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long phát biểu

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long quyết định trao tặng Huy hiệu Đảng cho 1.086 đảng viên và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 10 đảng viên trên địa bàn tỉnh.

Trong số đó, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã trực tiếp trao Huy hiệu Đảng cho 57 đảng viên cao niên, từ 60 năm đến 80 năm tuổi Đảng và các đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Lâu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long, khẳng định tinh thần yêu nước, đoàn kết, tự lực, tự cường là nền tảng giúp địa phương vượt qua khó khăn, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng thông tin thêm về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2025; đồng thời nhấn mạnh, tỉnh tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

TÍN HUY