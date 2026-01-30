Phường Thủ Đức trao Huy hiệu Đảng đến 32 đảng viên

Ngày 30-1, Đảng ủy phường Thủ Đức tổ chức lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026) và trao tặng Huy hiệu Đảng.

Đồng chí Đỗ Quyết Thắng, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM và Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến các đảng viên

Đợt này, Đảng bộ phường Thủ Đức có 32 đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 4 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; Huy hiệu 55 tuổi Đảng (2 đồng chí); Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng (2 đồng chí); Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng (10 đồng chí); Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng (7 đồng chí); Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (7 đồng chí).

Như vậy, đến nay, toàn Đảng bộ phường có 727 đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng.

Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến các đảng viên

Chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết tin tưởng và mong muốn các đồng chí, tùy theo điều kiện, sức khỏe của mình, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Lãnh đạo phường tặng quà lưu niệm đến các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng

Đồng thời, tiếp tục dìu dắt, là chỗ dựa vững chắc cho đội ngũ đảng viên trẻ của Đảng bộ phường trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của người đảng viên đối với Đảng, đối với đất nước và đối với người dân; xứng đáng là những người đảng viên trung kiên, ưu tú của Đảng bộ.

THU HƯỜNG