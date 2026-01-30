Chính trị

Xây dựng Đảng

Phường Thủ Đức trao Huy hiệu Đảng đến 32 đảng viên

SGGPO

Ngày 30-1, Đảng ủy phường Thủ Đức tổ chức lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng  Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026) và trao tặng Huy hiệu Đảng.

30-1. 1.jpg
Đồng chí Đỗ Quyết Thắng, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM và Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến các đảng viên

Đợt này, Đảng bộ phường Thủ Đức có 32 đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 4 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; Huy hiệu 55 tuổi Đảng (2 đồng chí); Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng (2 đồng chí); Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng (10 đồng chí); Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng (7 đồng chí); Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (7 đồng chí).

Như vậy, đến nay, toàn Đảng bộ phường có 727 đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng.

30-1. 2.jpg
Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến các đảng viên

Chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết tin tưởng và mong muốn các đồng chí, tùy theo điều kiện, sức khỏe của mình, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

30-1. 3.jpg
Lãnh đạo phường tặng quà lưu niệm đến các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng

Đồng thời, tiếp tục dìu dắt, là chỗ dựa vững chắc cho đội ngũ đảng viên trẻ của Đảng bộ phường trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của người đảng viên đối với Đảng, đối với đất nước và đối với người dân; xứng đáng là những người đảng viên trung kiên, ưu tú của Đảng bộ.

Tin liên quan
THU HƯỜNG

Từ khóa

Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết Đảng bộ phường Thủ Đức Đỗ Quyết Thắng Dân vận Thành ủy TPHCM Huy hiệu Tuổi Đảng Ban Tuyên giáo Đảng viên tặng huy hiệu đảng Dương Anh Đức

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn