Đánh cá trên sông, người dân bắt được cá sấu gần 40kg

Một người dân đang đánh cá trên sông Cái Cỏ, đoạn giáp ranh với Campuchia thì bắt được con cá sấu nặng khoảng 37kg.

Ngày 13-11, Đồn Biên phòng Sông Trăng (xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh), cho biết vừa tiếp nhận một cá thể cá sấu nặng khoảng 37kg do anh Nguyễn Văn Chuyển (30 tuổi, ngụ xã Hưng Điền) tự nguyện giao nộp.

Anh Chuyển cho biết, khoảng 21 giờ 50 phút ngày 12-11, trong lúc đánh bắt cá trên sông Cái Cỏ, đoạn giáp ranh biên giới Campuchia thì phát hiện vật thể lớn mắc vào lưới. Khi kéo lên, anh nhận thấy đó là một con cá sấu trưởng thành, thân dài, trọng lượng khoảng 37kg.

Nhận thức đây là động vật hoang dã, anh Chuyển chủ động mang cá sấu đến giao nộp cho Đồn Biên phòng Sông Trăng.

Lực lượng biên phòng đã tiếp nhận và phối hợp cơ quan chức năng làm thủ tục bàn giao cho đơn vị chuyên trách bảo tồn theo quy định.

Con cá sấu đang được làm thủ tục bàn giao cho đơn vị chuyên trách theo quy định

Đại diện Đồn Biên phòng Sông Trăng đánh giá, hành động của anh Nguyễn Văn Chuyển thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ động vật hoang dã, góp phần giữ gìn cân bằng sinh thái khu vực biên giới.

