“Đánh thức” Bãi Sau

Bãi Sau không mấy xa lạ đối với những tín đồ du lịch, mỗi năm đón 5-6 triệu lượt khách. Thế nhưng tại khu vực này, tầm nhìn, hướng tiếp cận biển của người dân bị hạn chế bởi các công trình, các khu du lịch manh mún; công viên, bãi biển nhiều rác thải sau mỗi dịp lễ, tết..., để lại những hình ảnh không đẹp đẽ trong mắt du khách. Chính quyền TP Vũng Tàu trước đây đã có nhiều nỗ lực chấn chỉnh như: cấm nấu nướng, ăn uống dưới bờ biển, phủ xanh công viên, nhưng Bãi Sau vẫn chưa thật lột xác.

Khởi công từ cuối tháng 10-2024, dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, là một trong những dự án du lịch sử dụng vốn ngân sách lớn của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây), gồm các hạng mục: cầu đi bộ, quảng trường tổ chức sự kiện, điểm nhấn kiến trúc, khu ẩm thực, đường dạo, cầu check-in, ánh sáng 3D mapping, các hầm đi bộ, chòi cứu hộ… Dự án nhằm tạo không gian mới “xanh - sạch - sáng - đẹp” cho Bãi Sau và qua đó góp phần nâng cao trải nghiệm cho du khách khi đến Vũng Tàu. Dịp đại lễ Quốc khánh 2-9 vừa qua, hình ảnh du khách chen chân check-in tại khu vực điểm nhấn tháp Tam Thắng đã phần nào cho thấy sức hút mới của điểm đến này.

Cùng với sự thay đổi về diện mạo, Bãi Sau cũng trở thành điểm ngắm của nhiều nhà đầu tư lớn trong phân khúc du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Gần đây, 2 tổ hợp khách sạn 5 sao có tổng mức đầu tư lên đến 10.000 tỷ đồng cũng được một tập đoàn khởi công xây dựng trên đường Thùy Vân. Đây là những mảnh ghép quan trọng giúp khu vực Vũng Tàu trở thành trung tâm du lịch biển nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế theo định hướng của Trung ương.

Tuy vậy, theo các chuyên gia, khu vực Vũng Tàu vẫn cần đa dạng các sản phẩm du lịch đặc sắc, nhất là ở phân khúc tầm trung. Khi đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi vào hoạt động từ đầu năm 2026, thời gian đi lại rút ngắn, lượng khách từ trung tâm TPHCM và các địa phương lân cận sẽ tăng mạnh. Nếu không có các sản phẩm đủ sức níu chân, du lịch sẽ dễ rơi vào lối mòn: tắm biển, ăn hải sản, cà phê… rồi về. Thậm chí, xu hướng du lịch tự túc, mang đồ ăn đi đang phổ biến, có thể khiến phường Vũng Tàu đối mặt với xử lý rác thải và áp lực về giao thông, hạ tầng. Trong khi đó, Bãi Sau có rất nhiều lợi thế để phát triển kinh tế đêm, nhưng thời gian qua lại chưa phát huy được hiệu quả

Theo một lãnh đạo phường Vũng Tàu, khu vực Bãi Sau được đầu tư đẳng cấp, khang trang, sạch sẽ thì cũng cần phải được quản lý, vận hành một cách xứng tầm. Trước hết phải xử lý triệt để tình trạng buôn bán hàng rong, chèo kéo gây phiền hà cho du khách vui chơi, giải trí. Đồng thời, việc kinh doanh ô dù, bàn ghế dưới bãi biển cũng cần phải được sắp xếp, chấn chỉnh, không để xảy ra nâng giá, ép giá dịch vụ. Đặc biệt là công tác vệ sinh môi trường cần phải được duy trì thường xuyên để tạo không gian xanh, sạch, trong lành cho người dân và du khách.

