Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ tái xuất điện ảnh

Hơn 5 năm kể từ phim điện ảnh gần nhất - " Truyền thuyết về Quán Tiên", đạo diễn Đinh Tuấn Vũ trở lại với tác phẩm tâm lý – kịch tính " Ốc mượn hồn" .

Bộ phim do Galaxy Studio, BC Pictures và HK Film hợp tác sản xuất, đánh dấu thử thách mới với Đinh Tuấn Vũ.

Đoàn phim "Ốc mượn hồn" tại buổi khai máy. Ê-kíp vẫn giấu danh tính dàn diễn viên chính của phim. Ảnh: ĐPCC

Đinh Tuấn Vũ cho biết, anh muốn kể một câu chuyện mà bản thân thực sự cảm thấy bị ám ảnh và thôi thúc.

Theo tiết lộ, Ốc mượn hồn là bộ phim về con người, cách chúng ta che giấu, đấu tranh, rồi va chạm với chính phần bóng tối trong mình.

Ngoài việc chuẩn bị kỹ về kịch bản, bối cảnh phim chọn cách kể chuyện đa tầng, giàu kịch tính, cùng những cú “twist” bất ngờ hứa hẹn mang đến cho người xem trải nghiệm điện ảnh vừa cảm xúc, vừa thỏa mãn.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ tự tin với lần tái xuất điện ảnh này. Ảnh: ĐPCC

Về việc vắng bóng trên màn ảnh rộng hơn 5 năm qua, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho hay, anh cũng kịp hoàn thành 2 phim truyền hình: Nhà mình lạ lắm và Đội điều tra số 7 mùa 2.

Trong hơn 5 năm đó, anh có dịp nhìn lại quãng thời gian làm nghề trước đó và bồi đắp bản thân. Anh tự thấy mình có nhiều thay đổi trong tư duy, bình tĩnh và thấu suốt hơn trong cách kể một câu chuyện để khán giả có thể đồng cảm được với các nhân vật, dù nhân vật đó đúng hay sai.

Đinh Tuấn Vũ cùng các cộng sự trong ngày cúng khai máy phim. Ảnh: ĐPCC

Nam đạo diễn tự tin Ốc mượn hồn là bộ phim chân thật và cho thấy sự trưởng thành hơn trong cách chạm đến khán giả.

Hiện ê-kíp vẫn giấu kín danh tính các diễn viên. Phim cũng đang trong quá trình ghi hình tại tỉnh Đắk Lắk và TPHCM.

Ốc mượn hồn dự kiến khởi chiếu vào tháng 3-2026.

Đinh Tuấn Vũ sinh năm 1989, bén duyên điện ảnh từ tác phẩm tốt nghiệp đầu tay Và anh sẽ trở lại (2013). Sau đó, anh liên tiếp đảm nhận vai trò đạo diễn, đồng đạo diễn nhiều bộ phim: Cuộc đời của Yến, Chờ em đến ngày mai, Taxi em tên gì? Ngốc ơi tuổi 17, Trên đỉnh núi phía Tây, Chú ơi đừng lấy mẹ con, Truyền thuyết về Quán Tiên. Anh giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất phim truyện điện ảnh với Cuộc đời của Yến tại giải Cánh diều 2015. Tác phẩm này cũng từng giành giải Cánh diều bạc và Bông sen bạc tại LHP Việt Nam lần thứ 19. Ngoài ra, bộ phim Truyền thuyết về Quán Tiên của anh cũng giành Bông sen bạc tại LHP Việt Nam lần thứ 21, trong khi tác phẩm Chú ơi đừng lấy mẹ con nhận giải Phim được yêu thích nhất do khán giả bình chọn cũng tại LHP Việt Nam lần thứ 21.

