Đào tạo thạc sĩ ngành công nghệ thông tin cho đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia

Lễ khai giảng lớp đào tạo văn bằng 2, thạc sĩ ngành công nghệ thông tin cho C06

Theo đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng C06, Bộ Công an, C06 được giao nhiệm vụ tham mưu triển khai 2 dự án: dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Đến nay, 2 dự án đã có nhiều thành quả nổi bật, trong đó có sự ra đời của Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc C06.

Để tiếp tục phát triển sử dụng tối đa nguồn dữ liệu quốc gia về dân cư, Chính phủ đã phê duyệt Đề án 06 “phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, một trong những điểm sáng về chuyển đổi số ở Việt Nam trong 2 năm vừa qua. Mới đây, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết 175/NQ-CP phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia, theo đề xuất của Bộ Công an; Chính phủ giao Bộ Công an xây dựng mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và bố trí nhân sự cho đơn vị cấp cục thuộc Bộ Công an để quản lý và vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Theo lãnh đạo C06, một trong những điểm mấu chốt quan trọng đảm bảo sự thành công của Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia tới đây chính là việc chuẩn bị nguồn nhân lực, đặc biệt nhân lực có trình độ về CNTT, về chuyển đổi số. Do đó, việc khai giảng lớp đào tạo văn bằng 2, thạc sĩ ngành CNTT Đại học Bách khoa Hà Nội là minh chứng của Bộ Công an trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Nguồn nhân lực CNTT của trung tâm hiện nay còn thiếu và yếu về những nhóm lĩnh vực chuyên sâu như: bảo mật, hạ tầng, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu... Việc phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức mở 2 lớp đào tạo lần này được lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm chỉ đạo nhằm đáp ứng yêu cầu về nhân lực CNTT trình độ cao cho trung tâm.

PHAN THẢO