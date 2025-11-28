TPHCM điều tra nguyên nhân 2 vụ cháy

May mắn không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi trong 2 vụ cháy xảy ra tại TPHCM.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường dập tắt đám cháy xảy ra tại xã Bình Hưng

Khoảng 19 giờ ngày 28-11, người dân phát hiện tiếng nổ lớn kèm khói lửa bốc lên tại một bãi xe trên đường Nguyễn Văn Linh (xã Bình Hưng, TPHCM) nên báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TPHCM) điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy đến hiện trường. Hơn 1 tiếng sau, đám cháy được khống chế.

Khu vực bị cháy rộng hơn 200m², gồm bãi xe và nơi chứa hàng.

Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ tùng máy lạnh phường Tăng Nhơn Phú

Trước đó, chiều cùng ngày, một đám cháy lớn khác bùng phát tại kho chứa phụ tùng máy lạnh rộng hơn 300m² nằm trong hẻm 90, đường 100, phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM).

PC07 đã triển khai nhiều xe cứu hỏa và lực lượng đến dập lửa. Đám cháy nhanh chóng được dập tắt hoàn toàn. Nhiều tài sản trong kho bị thiêu rụi, không có thiệt hại về người.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại tài sản từ 2 vụ cháy này.

VĂN ANH - MẠNH THẮNG