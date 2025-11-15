Sinh viên “hóa thân” thành chiến sĩ PCCC

Hội thao do Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 33 (Công an TPHCM) phối hợp Trung tâm Quản lý Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức dành cho sinh viên các trường thành viên.

Các đội thi phần thực hành

Hội thao năm nay thu hút 14 đội thi đến từ các cụm nhà trong Ký túc xá của Đại học Quốc gia TPHCM, gồm 7 đội nam và 7 đội nữ, với 150 vận động viên tranh tài, hơn 500 sinh viên đến cổ vũ.

Ban tổ chức phổ biến quy chế thi cho các thí sinh

Ở phần lý thuyết, các đội được kiểm tra kiến thức về PCCC&CNCH; luật PCCC cùng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Phần thi thực hành diễn ra sôi nổi với hai đội hình: “100 m chữa cháy phối hợp cứu người và di chuyển tài sản” và “02 lăng B chữa cháy phun tiêu điểm”.

Các đội thi đã thể hiện khả năng phối hợp, sự nhanh nhẹn và chính xác trong thao tác, từ cách sử dụng bình chữa cháy, triển khai lăng vòi đến xử lý tình huống cứu người.

Theo đánh giá của ban tổ chức, dù mang tính chất phong trào, nhưng nhiều đội thể hiện kỹ năng tốt, tinh thần bình tĩnh và kỷ luật cao.

Ban tổ chức trao thưởng các đội có thành tích cao

Những ngày qua, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 33 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra công tác PCCC. Trong đó, đã phối hợp cán bộ chuyên môn phường Đông Hòa tuyên truyền, kiểm tra PCCC ở các nhà trọ của sinh viên quanh khu vực làng đại học nhằm chủ động phòng ngừa cháy nổ.

VĂN CHÂU