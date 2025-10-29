Phòng cháy chữa cháy

Điều chỉnh giao thông 2 tuyến đường tại trung tâm TPHCM để diễn tập chữa cháy

Từ ngày 29 đến 31-10, Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) điều chỉnh giao thông tại tuyến đường Lê Lợi và đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Sài Gòn, TPHCM) để phục vụ diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tòa nhà Saigon Centre.

Theo đó, thời gian tập luyện, hợp luyện, tổng duyệt phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) từ 5-6 giờ ngày 29 và 30-10. Diễn tập chính thức lúc 8 giờ 30 ngày 31-10 (dự kiến hoàn tất 9 giờ 45 cùng ngày).

Phạm vi tổ chức, mặt đường Lê Lợi (đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur); mặt đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn từ đường Lê Lợi đến khu vực đón, trả khách taxi công nghệ của tòa nhà Saigon Centre).

diễn tập SG.jpg
Khu vực diễn tập PCCC và CNCH. Ảnh Cảnh sát PCCC và CNCH

Lộ trình thay thế: Từ chợ Bến Thành đi ra đường Đồng Khởi, phương tiện đi tạm vào làn ô tô đường Lê Lợi hoặc các tuyến đường song song như: đường Hàm Nghi, đường Nguyễn Trung Trực, đường Lý Tự Trọng.

Từ đường Lê Thánh Tôn đi đường Hàm Nghi, đường Võ Văn Kiệt, phương tiện đi rẽ qua đường Lê Lợi (hướng ra chợ Bến Thành) hoặc đi vào đường Nguyễn Huệ và đường Tôn Đức Thắng.

Vì vậy, Phòng PC08 đề nghị người dân tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, chủ động sắp xếp lộ trình di chuyển phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông, để công tác diễn tập PCCC và CNCH diễn ra thuận lợi.

VĂN ANH

