Đảm bảo an toàn thiết bị PCCC

Sau mỗi vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, với tâm lý bất an, người dân thường tìm đến các cửa hàng hoặc "chợ mạng" để mua thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Thị trường kinh doanh thiết bị PCCC, đặc biệt là bình chữa cháy xách tay, từ đó “sốt nóng” cả về giá lẫn chất lượng, đòi hỏi người sử dụng phải cẩn trọng khi mua sắm, bảo quản trang thiết bị PCCC.

Thị trường "nóng" theo từng vụ cháy

Trong năm 2025, trên địa bàn TPHCM xảy ra 395 vụ cháy, giảm 210 vụ so với năm 2024. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố còn xảy ra hàng trăm vụ cháy nhỏ, thiệt hại không đáng kể tại cơ sở, nhà dân, cháy cỏ, rác, phế liệu... Hầu hết các vụ cháy được lực lượng PCCC tại chỗ và quần chúng nhân dân dập tắt kịp thời.

Điển hình ngày 30-12-2025, một vụ cháy xảy ra tại khu phố Phú Lợi 9, phường Phú Lợi khiến nhiều người trong khu dân cư hoang mang. Vụ cháy sau đó được dập tắt kịp thời nhưng vẫn khiến nhiều người dân bất an. Chị Nguyễn Thị Thu (sinh sống gần đó) cho biết, sau khi nghe tin về vụ cháy, chị lập tức lên mạng tìm kiếm thông tin về bình chữa cháy xách tay... cho yên tâm. Tuy nhiên, thị trường thiết bị chữa cháy trên mạng "vàng thau lẫn lộn", chị Thu thừa nhận không thể phân biệt thế nào là hàng giả, hàng chính hãng.

Cán bộ chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 30 hướng dẫn người dân cách sử dụng bình chữa cháy xách tay (ẢNH: TÂM TRANG)

Cũng mang tâm lý phòng hơn chống, anh Nguyễn Văn Tài, ngụ phường Thủ Dầu Một, cũng lên mạng sắm 1 bình chữa cháy mini giá chưa tới 100.000 đồng. Vài tháng sau, con hẻm gần nhà có đám cháy cỏ, khói bay nghi ngút cả xóm, anh Tài xách bình chữa cháy ra dập lửa thì... bình không sử dụng được. Trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử, thị trường thiết bị chữa cháy sôi động hơn bao giờ hết. Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm, người mua dễ dàng bắt gặp hàng loạt lời rao: “Bình chữa cháy từ 1-8kg, hàng mới 100%, có kiểm định, giao tận nơi, giá chỉ từ 70.000 - 250.000 đồng” hay “Bình chữa cháy chính hãng, tem kiểm định đầy đủ, giá ưu đãi, miễn phí vận chuyển”.

Trong vai người tiêu dùng, phóng viên đặt thử 1 bình chữa cháy loại 4kg với giá chỉ 130.000 đồng. Bình được dán tem phản quang, có mã QR. Khi hỏi về giấy chứng nhận kiểm định, người bán khẳng định: “Giờ toàn kiểm định điện tử, chỉ cần có tem là được, bạn cứ yên tâm sử dụng”. Khi hỏi thêm về nguồn gốc sản phẩm, người bán trả lời mơ hồ: “Em lấy từ mối chuyên làm cho công trình, anh chị đảm bảo an tâm”...

Mua đúng nơi, bảo quản đúng cách

Ghi nhận tại cửa hàng kinh doanh trang thiết bị PCCC N.A trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TPHCM), chúng tôi thấy giá niêm yết các thiết bị PCCC tại đây dao động từ khoảng 400.000 đồng trở lên, tùy chủng loại và dung tích. So với nhiều mức giá siêu rẻ được quảng cáo trên mạng, mức giá này cao hơn khá nhiều. Anh Nguyễn Truyền Thống, chủ cửa hàng, cho biết, hiện nay 2 loại bình chữa cháy được sử dụng phổ biến nhất vẫn là bình bột và bình khí CO2. “Đây là những thiết bị quen thuộc, được trang bị tại hộ gia đình, cơ quan, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh vì giá thành phù hợp, dễ sử dụng và thuận tiện trong bảo quản. Nếu thao tác đúng, người dân hoàn toàn có thể dùng để xử lý các đám cháy nhỏ ngay từ đầu”, anh Thống chia sẻ.

Theo anh Thống, sau mỗi vụ cháy lớn, lượng khách đến cửa hàng tăng mạnh. Đáng chú ý, không chỉ các cơ sở kinh doanh mà khách lẻ, hộ gia đình cũng chủ động tìm hiểu, mua sắm nhiều hơn. "Với bình chữa cháy bột, người mua cần kiểm tra kỹ đồng hồ áp suất gắn trên thân bình. Kim đồng hồ phải nằm trong vạch màu xanh, thể hiện bình còn đủ áp lực. Nếu kim lệch sang vạch đỏ, bình đã mất áp, không đảm bảo khả năng chữa cháy. Kẹp chì niêm phong cũng rất quan trọng. Bình đạt chuẩn luôn có kẹp chì còn nguyên vẹn. Nếu kẹp chì bị mất hoặc có dấu hiệu bị tháo mở, người mua cần hết sức thận trọng", anh Nguyễn Truyền Thống hướng dẫn.

Chia sẻ thêm về cách lựa chọn bình chữa cháy đạt chất lượng, chị Lê Bích Trang, chủ cửa hàng kinh doanh thiết bị PCCC H.Q.P. (tại phường Bình Dương), phân tích, bình chữa cháy phải mới, tem kiểm định còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp; nhãn mác đầy đủ, in rõ ràng bằng tiếng Việt, thể hiện xuất xứ, thông số kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng. Các sản phẩm không có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, nhãn mác sai chính tả, thiếu thông tin xuất xứ đều tiềm ẩn nhiều rủi ro. Người dân nên ưu tiên lựa chọn các sản phẩm có chứng nhận hợp quy theo QCVN 03:2021/BCA hoặc tiêu chuẩn tương đương, được cung cấp bởi các đơn vị kinh doanh thiết bị PCCC hợp pháp.

Theo Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an TPHCM, các thiết bị chữa cháy hợp chuẩn đều phải được kiểm định và dán tem của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, trên thị trường vẫn tồn tại nhiều sản phẩm giá rẻ, không rõ nguồn gốc. Người dân cần mua thiết bị tại các cơ sở uy tín, kiểm tra kỹ tem kiểm định, vỏ bình, tình trạng kỹ thuật. Tuyệt đối không mua hàng trôi nổi, giá rẻ bất thường. Bên cạnh đó, việc bảo quản, kiểm định định kỳ cũng rất quan trọng. Bình chữa cháy cần được đặt ở nơi khô ráo, dễ quan sát, tránh ánh nắng trực tiếp, không để trẻ em nghịch phá.

TÂM TRANG - VĂN ANH - THU HOÀI