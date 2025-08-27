Đạp xe hơn 2.000km hướng về Thủ đô dự lễ Quốc khánh

"Vượt nắng, thắng mưa", một cặp vợ chồng miền Tây thực hiện hành trình xuyên Việt bằng xe đạp để thăm Lăng Bác và tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân dịp Quốc khánh 2-9.

Những ngày qua, hành trình đạp xe xuyên Việt dài hơn 2.000km của vợ chồng chị Hồ Ngọc Thùy (40 tuổi) và anh Trương Quang Thái (43 tuổi) từ TP Cần Thơ ra Hà Nội đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng và người dân trên nhiều nẻo đường họ đi qua.

Xuất phát ngày 22-7, cặp vợ chồng dự kiến đến Thủ đô đúng vào dịp lễ Quốc khánh 2-9, với tâm nguyện được tận mắt viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành lịch sử.

Hành trình tri ân qua những nghĩa trang

Trên suốt hành trình hơn 40 ngày, họ ghé thăm tất cả các nghĩa trang, tượng đài, nhà lưu niệm và di tích lịch sử dọc theo Quốc lộ 1A. “Mỗi vòng quay bánh xe là một lời tri ân gửi tới các anh hùng liệt sĩ. Đạp xe giúp mình sống chậm lại, ngắm thiên nhiên và nhắc nhở bản thân sống sao cho xứng đáng”, chị Thùy chia sẻ.

Gia đình chị Thùy có truyền thống cách mạng sâu đậm. Ngoại từng nuôi giấu cán bộ, cậu là thương binh, còn dì tham gia giao liên từ năm 13 tuổi và chiến đấu đến ngày giải phóng. “Không ai trong gia đình một lần được ra Hà Nội và có cơ hội ra thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi muốn thay mặt gia đình hoàn thành tâm nguyện ấy”, chị Thùy chia sẻ.

Chị Hồ Ngọc Thùy và anh Trương Quang Thái thăm nhà bia tưởng niệm liệt sĩ ở Hà Tĩnh

Hành trình đặc biệt này, họ gặp không ít gian nan: lủng lốp xe, hành lý buộc gọn sau yên nhiều khi bị rớt, phải đi qua những cung đường tối không đèn, mưa bão ập tới,... Họ từ chối những lời đề nghị đi nhờ vì không muốn bỏ sót bất kỳ nghĩa trang nào.

Dọc hành trình, vợ chồng chị Thùy ghé viếng nhiều nghĩa trang, thắp nén nhang tri ân.

"Giữa nghĩa trang liệt sĩ Phú Yên, trước 6.147 ngôi mộ, chúng tôi lặng người trước ngôi mộ lớn chôn cất 42 chiến sĩ hy sinh cùng một giờ trong trận bom ác liệt. “Không sinh cùng ngày, nhưng mất cùng giờ. Nghe mà tim chùng xuống”, anh Thái nghẹn ngào.

“Chuyến đi hạnh phúc” của hai trái tim đồng điệu

Đặc biệt, chuyến đi này còn là món quà kỷ niệm 15 năm ngày cưới của vợ chồng chị. Không tiệc tùng, không nghỉ dưỡng, họ dành toàn bộ số tiền tích cóp để thực hiện chuyến đi và gây quỹ đền ơn đáp nghĩa chăm lo cho các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ.

Trước ngày khởi hành, hai con được gửi ông bà chăm sóc. Vợ chồng anh Thái – chị Thùy lên đường cùng hai chiếc xe đạp cũ, vali buộc sau yên và lá cờ đỏ sao vàng cắm phía trước. Họ bắt đầu mỗi ngày từ 4 giờ sáng: anh Thái kiểm tra xe, còn chị Thùy tranh thủ ghi hình, chia sẻ hành trình lên mạng xã hội. Họ đi trung bình 80-90km/ngày.

Kênh TikTok “Thùy đạp xe” được chị cập nhật đều đặn, thu hút hàng ngàn lượt xem và lời chúc từ cộng đồng mạng. Người dân dọc đường mang nước tặng, gửi lời động viên. “Không chỉ lo đủ ba bữa cơm, sống còn là thực hiện điều ý nghĩa với trái tim mình”, chị nói.

Những cung đường đèo như Đèo Cả, đèo Hải Vân trở thành thử thách lớn. Buổi trưa và tối, họ tranh thủ kết nối với công việc của công ty gia đình chuyên bán cua biển, cá khô và nước sốt với nhân viên. Vừa đi, vừa làm, vừa giữ liên lạc – họ biến chuyến đi trở thành một phần của nhịp sống thường nhật.

“Đạp xe 2.000km là quãng đường dài, tay chân nhức mỏi, nhiều lúc phải nhích từng bước, nhưng nghĩ đến sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ thì không thể dừng lại”, chị Thùy chia sẻ.

Về với Thủ đô bằng trái tim trọn vẹn

Trao đổi với PV Báo SGGP ngày 27-8, sau khi đi qua tâm bão số 5 (Kajiki) với những mưa gió, ngập lụt, vợ chồng chị Thùy cho biết họ đã có mặt tại Ninh Bình, chỉ còn cách Thủ đô 90km.

Chị Thùy cho biết: “Nhiều người nói chúng tôi "làm màu" khi đi vào tâm bão, nhưng đó là khách quan không thể lường trước, chúng tôi vẫn đi theo đúng kế hoạch và dừng nghỉ nếu gió bão nguy hiểm. Là người miền Tây, lần đầu tiên chúng tôi cảm nhận trực tiếp sự khổ cực của người dân miền Trung mùa mưa lũ mà trước giờ chỉ thấy qua tivi”.

Vợ chồng chị Thùy (bên trái) viếng thăm mộ bác Võ Nguyên Giáp trên hành trình đạp xe hơn 2.000km từ Cần Thơ ra Hà Nội

Dù nắng mưa dồn dập, vợ chồng chị Hồ Ngọc Thùy và anh Trương Quang Thái vẫn kiên định trên hành trình, quyết tâm giữ trọn lời hẹn thiêng liêng: thăm Lăng Bác đúng ngày Quốc khánh 2-9. Mang theo tình cảm chân thành của người miền Tây mộc mạc, họ gọi chuyến đi không chỉ là hành trình về đích, mà là cách sống chậm lại để nhìn rõ hơn ý nghĩa đời mình.

“Cứ đi, rồi sẽ đến. Quan trọng là đến bằng một trái tim trọn vẹn – biết yêu thương và biết tri ân”, chị Thùy chia sẻ.

HÀ NGUYỄN