Tấp nập vui chơi chào mừng Quốc khánh

Hòa cùng không khí cả nước chào mừng Quốc khánh 2-9, hàng loạt chương trình vui chơi, khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng được ngành du lịch tung ra nhằm phục vụ du khách. Trong đó, các tour ngắn ngày tiếp tục “cháy hàng”, hứa hẹn tưng bừng một mùa du lịch “khóa hè” trước thềm năm học mới.

Đầu tư đậm cho tour ngắn ngày

Ghi nhận từ TPHCM cho thấy không khí chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ đang “nóng” dần. Trên các tuyến đường trung tâm, cờ đỏ sao vàng rực rỡ, phố đi bộ Nguyễn Huệ lung linh ánh sáng chào mừng ngày lễ lớn.

Du khách trải nghiệm tham quan đường phố bằng xe xích lô trên đường Trương Định, phường Bến Thành, TPHCM. Ảnh: Hoàng Hùng

Các chương trình nghệ thuật, lễ hội ẩm thực, bắn pháo hoa, trình diễn ánh sáng 3D mapping được chuẩn bị công phu, hứa hẹn tạo nên những đêm hội sôi động, cuốn hút. Các điểm đến lớn đang tung ra nhiều hoạt động hấp dẫn. Thảo Cầm viên Sài Gòn mở cửa miễn phí cho khách từ 17 giờ đến 20 giờ (từ ngày 28-8 đến ngày 2-9), tổ chức sự kiện “Vui Tết độc lập - Hội tụ non sông” với 50 gian hàng tái hiện văn hóa 3 miền, các trò chơi dân gian, nghệ thuật đường phố, cùng trải nghiệm làm gốm, dệt chiếu, xay lúa giã gạo. Du khách còn được thưởng thức ca nhạc, ảo thuật, xiếc tạp kỹ ngay tại vườn thú có tuổi đời hơn trăm năm này.

Lần đầu tiên, Khu du lịch Suối Tiên mở cửa hoạt động ban đêm (từ ngày 29-8 đến ngày 2-9), mang đến không gian giải trí rực rỡ ánh sáng với Fire Dance, DJ Set, LED Dance. Điểm nhấn của các hoạt động là show sân khấu nước “Khí phách Rồng Tiên - Kỷ nguyên vươn mình” diễn ra hàng đêm lúc 18 giờ trên hồ Lạc Cảnh, tái hiện khí phách dân tộc qua âm nhạc, công nghệ và diễn xuất của hàng trăm diễn viên. Cùng với đó là chương trình diễu hành “30 năm hành trình - Chuyện cổ tích Suối Tiên”, góp phần tạo nên bầu không khí lễ hội hoành tráng, đậm bản sắc.

TPHCM khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch mới Ngày 26 và 27-8, Sở Du lịch TPHCM tổ chức khảo sát, đánh giá các điểm đến nhằm xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng trong không gian mới sau sáp nhập. Trong ngày đầu, đoàn công tác đến nhiều điểm tiêu biểu gắn với du lịch công nghiệp, làng nghề như: bảo tàng gốm sứ Minh Long, nhà máy sữa Yakult, làng nghề sơn mài. Đoàn cũng tìm hiểu khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu; Suối Rao Ecolodge - điểm đến trung hòa carbon đầu tiên tại Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây; di tích Đoàn tàu không số Lộc An; trải nghiệm mô phỏng bay tại Trung tâm huấn luyện của Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam. Ngày thứ hai, chương trình tập trung thảo luận định hướng phát triển 15 sản phẩm du lịch mới, chia thành 5 nhóm: du lịch xanh - bền vững; văn hóa - lịch sử; đô thị - mua sắm; biển đảo - nghỉ dưỡng cao cấp; MICE (hội thảo, hội nghị kết hợp du lịch).

Một số hãng lữ hành cũng tung sản phẩm mới. Trong đó, Vietluxtour giới thiệu hơn 10 tour độc đáo như “Biệt động Sài Gòn”, “Sài Gòn sắc màu đêm”, “Sài Gòn xưa và nay”… với ưu đãi giảm giá từ 15% trở lên cho nhóm khách mua tour. Hãng Vietravel tiếp tục sản phẩm tour đi bộ miễn phí cho du khách đến TPHCM…

Đáng chú ý, nhân dịp đại lễ Quốc khánh, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên hoạt động tăng cường, chạy tối đa 264 chuyến/ngày trong hai ngày cao điểm 1-9 và 2-9, kéo dài giờ hoạt động đến 23 giờ để phục vụ nhu cầu hành khách.

Hàng không tăng chuyến

Ghi nhận ở thời điểm này, vé máy bay từ TPHCM đi Hà Nội xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 vẫn khá “mềm”, xoay quanh mức 1,8-2 triệu đồng/người, tùy hãng. Lữ hành Saigontourist, BenThanh Tourist cho hay, sự quan tâm của khách hàng, nhất là nhóm khách Việt kiều (Mỹ, Đức, Australia…) bay từ TPHCM ra Hà Nội tăng đáng kể. Khách sẽ đi tour liên tuyến Hà Nội - Ninh Bình - Tràng An, Hà Nội - Hạ Long và thưởng thức các chương trình nghệ thuật lớn…

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, hãng sẽ tăng mạnh số chuyến bay trong 6 ngày cao điểm, từ ngày 29-8 đến ngày 3-9, cung ứng khoảng 600.000 chỗ trên toàn mạng bay, tương ứng gần 2.900 chuyến, tăng hơn 100.000 chỗ so với cùng kỳ năm ngoái. Với mạng bay nội địa, hãng tập trung tăng tần suất trên các đường bay giữa Hà Nội và TPHCM, Đà Nẵng; giữa Hà Nội, TPHCM và Cam Ranh, Đà Lạt, Huế... Đường bay quốc tế được tăng chuyến nhiều nhất là giữa Việt Nam và Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Australia. Hiện tỷ lệ lấp đầy tại những đường bay du lịch nội địa đạt trên 60% và dự báo tiếp tục tăng nhanh trong vài ngày tới. Với đường bay quốc tế, tỷ lệ này đạt khoảng 70%.

Đối với hãng bay Vietjet, đơn vị bổ sung khoảng 10.000 chỗ, tương đương gần 50 chuyến bay, trong kỳ nghỉ lễ 4 ngày. Trong đó các chuyến bay tập trung ở TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Huế…

Hãng cũng dành ưu đãi giảm giá 29% suất ăn nóng và hàng lưu niệm, từ ngày 18-8 đến ngày 2-9, với trường hợp khách mặc áo cờ đỏ sao vàng hoặc áo có chủ đề 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Với chặng bay quốc tế (đến Australia, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore…) từ ngày 15-9 đến ngày 15-12, hành khách sẽ được tặng thêm 20kg hành lý ký gửi miễn phí.

Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, dịp lễ Quốc khánh năm nay, lượng hành khách và chuyến bay qua sân bay sẽ tăng cao. Trung bình mỗi ngày, sân bay dự kiến phục vụ khoảng 730 chuyến bay đi và đến (430 chuyến nội địa, 300 chuyến quốc tế), với 125.000 lượt khách (75.000 khách nội địa, 50.000 khách quốc tế). Trong hai ngày cao điểm 30-8 (khách đi nội địa) và 2-9 (khách về nội địa), có thể đạt 750 chuyến bay với 130.000 hành khách/ngày, và là mức cao kỷ lục trong dịp lễ. Hiện sân bay đã hoàn tất chuyển đổi khai thác các chuyến bay nội địa sang Nhà ga hành khách T3, trong đó Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways và Vietravel Airlines đã chuyển toàn bộ sang nhà ga T3; Vietjet Air tiếp tục khai thác tại nhà ga T1.

Nhằm thuận tiện cho việc làm thủ tục, Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách nên sử dụng các hình thức tự làm thủ tục trước chuyến bay để tiết kiệm thời gian trong mùa cao điểm, gồm làm thủ tục qua website, ứng dụng di động hoặc tại các ki ốt tự làm thủ tục. Hành khách cũng có thể sử dụng tính năng check-in và xác thực điện tử, nhận diện sinh trắc học trên ứng dụng VNeID để rút ngắn thời gian làm thủ tục an ninh và lên máy bay.

- Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM: Sẽ có sản phẩm “từ phố theo sông ra biển” Hiện nay, ngành du lịch thành phố đang phối hợp cùng doanh nghiệp xây dựng các sản phẩm du lịch theo trục chủ đề nhằm tái định vị thương hiệu và đẩy mạnh quảng bá điểm đến. Tiêu biểu như chủ đề “Từ phố theo sông ra biển” kết nối văn hóa đô thị, lễ hội, sinh thái và nghỉ dưỡng biển; “Holiday road” trải nghiệm hành trình nghỉ dưỡng từ phố về sông, ra biển; hay “Văn hóa biển” gắn kết Cần Giờ với Vũng Tàu. Với lợi thế vừa là đô thị hiện đại, vừa là cửa ngõ hội tụ sông - biển - rừng, TPHCM đang đứng trước “thời điểm vàng” để khẳng định vị thế điểm đến du lịch hàng đầu Đông Nam Á. Cùng với chính sách miễn thị thực của quốc gia và chuỗi chương trình kích cầu, từ nay đến cuối năm 2025, thành phố đặt mục tiêu đón 10 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa. - Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó Tổng Giám đốc Lữ hành Saigontourist: Định vị thương hiệu du lịch TPHCM Trước đây, TPHCM thường nhấn mạnh đến du lịch đường sông, nhưng sắp tới, thành phố có điểm đến đa dạng, kết hợp được nhiều loại hình trải nghiệm. Đối với Lữ hành Saigontourist, nhiệm vụ không chỉ là đưa khách đến thành phố mà còn phải góp phần xây dựng thương hiệu điểm đến cho TPHCM trên bản đồ quốc tế. Chúng tôi đã lên kế hoạch từ nay đến năm 2026 sẽ điều chỉnh định hướng truyền thông, tái định vị hình ảnh thành phố để tạo sự hấp dẫn hơn với khách inbound (khách quốc tế vào Việt Nam). Đây là cơ hội lớn để nâng tầm TPHCM thành điểm đến vừa hiện đại, vừa giàu bản sắc, đủ sức cạnh tranh trong khu vực.

THI HỒNG