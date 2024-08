Đặt bài toán ngược, tìm giải pháp đột phá phát triển kinh tế - xã hội TPHCM

Tìm cách thoát bẫy thu nhập trung bình

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi dẫn nhận định của nhiều tổ chức, chuyên gia và thông tin, Việt Nam còn 10 năm nữa để quyết định việc có thể vượt lên được bẫy thu nhập trung bình hay không. Do đó, TP cần hoạch định những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp về kinh tế - xã hội đến năm 2030. Đây vừa là thực hiện nhiệm vụ của một nhiệm kỳ, nhưng đặt nền tảng để thành phố phát triển đến năm 2035, góp phần cùng cả nước vượt bẫy thu nhập trung bình.

Đồng chí mong muốn các đại biểu góp ý, hiến kế về những giải pháp để hoàn thành mục tiêu của nhiệm kỳ, cũng như gỡ các điểm nghẽn chiến lược, cơ bản, tập trung tháo gỡ để phát triển cho nhiệm kỳ tới.

Ông Nguyễn Khắc Hoàng, Cục trưởng Cục Thống kê TPHCM cho rằng muốn vượt qua bẫy thu nhập trung bình thì phải tăng năng suất lao động. Tuy nhiên, những năm gần đây, năng suất lao động của TPHCM giảm, thấp hơn mức của cả nước và đang ở mức bão hòa, nếu không có động lực đủ mạnh thì không thể tăng năng suất.

Cục trưởng Cục Thống kê đề nghị cần sớm tái cơ cấu lại các khu chế xuất, khu công nghiệp, kêu gọi những doanh nghiệp đầu đàn, đánh giá lại các ngành công nghiệp trọng điểm. Đồng thời, cần ưu tiên các ngành công nghiệp trọng điểm còn dư địa tăng trưởng như thương mại, logistics, công nghiệp văn hóa, trung tâm tài chính, du lịch, y tế và giáo dục.

TS Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Trường Chính sách công và quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam tính toán, để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, TPHCM cần phải đảm bảo tăng trưởng kinh tế từ 9-9,5%. Muốn đạt mức tăng trưởng này, công nghiệp phải là mặt trận hàng đầu.

Thế nhưng, cấu trúc kinh tế của TPHCM có dấu hiệu rõ sự suy giảm sản xuất công nghiệp, cho nên thành phố cần tập trung phát triển công nghiệp. Trong đó, công nghệ phải nằm ở trung tâm của sự phát triển, nhất là các công nghệ có tính đột phá như AI, năng lượng...

Nhận định, trong 5-10 năm tới, AI sẽ làm thay đổi diện mạo của các thành phố, TS Vũ Thành Tự Anh đề nghị TPHCM có chiến lược về AI một cách mạch lạc. Bên cạnh đó, có chiến lược về ngoại giao tập đoàn để kéo các tập đoàn lớn về và tập trung phát huy vai trò của đầu tư tư nhân.

Hội thảo chia thành 5 tổ với 5 lĩnh vực, chủ đề để thảo luận. Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chủ trì tổ thảo luận lĩnh vực “Kinh tế, đầu tư công, huy động vốn đầu tư xã hội”; chủ đề “Hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy” do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Ngọc Hải chủ trì; chủ đề “Động lực tăng trưởng mới” do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan chủ trì. Nhóm lĩnh vực “Quy hoạch, phát triển đô thị, kết cấu hạ tầng” do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường chủ trì; lĩnh vực “Văn hóa, xã hội, phát triển nguồn nhân lực” do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy chủ trì.