Phát hiện khối u hiếm gặp trong tim sau cơn chóng mặt

Do vị trí khối u rất hiếm gặp, các bác sĩ căng thẳng như đi trên dây để bóc tách trọn vẹn khối u nhầy thất trái. Nếu thao tác lệch vài milimet, trái tim của người bệnh sẽ bị tổn thương.

Ảnh minh họa

Tối 23-10, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị u nhầy ở thất trái. Đây là trường hợp rất hiếm gặp do vị trí khối u quá đặc biệt.

Bệnh nhân là chị T.N.K.N. (25 tuổi, ngụ TPHCM). Một tháng trước, chị N. bị chóng mặt và khó thở đột ngột. Khám sức khỏe định kỳ ghi nhận có khối u bất thường trong tim, cần kiểm tra chuyên sâu.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ phát hiện bệnh nhân có một khối u trong thất trái, nằm ngay sát trụ cơ và dây chằng của van hai lá – những cấu trúc quan trọng điều khiển hoạt động của tim.

Bất kỳ tổn thương nào ở vị trí này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng van tim và huyết động.

BS Nguyễn Thái An và bệnh nhân sau khi phẫu thuật thành công

Theo kết quả MRI, khối u lành tính có diện bám rộng hơn 1cm² nằm trên thành sau thất trái. Vị trí này rất khó tiếp cận trong phẫu thuật tim. Việc chẩn đoán và xử lý đặc biệt phức tạp.

Nếu để lâu, khối u có thể gây tắc nghẽn dòng máu, thuyên tắc mạch máu não hoặc phổi gây tử vong đột ngột.

Theo BS-CK2 Nguyễn Thái An, Trưởng khoa Hồi sức Phẫu thuật tim, Bệnh viện Chợ Rẫy, sau khi hội chẩn kỹ lưỡng, ê-kíp quyết định thực hiện đường mổ nằm ở xương ức giữa để tiếp cận trực tiếp vùng thất trái.

"Ca phẫu thuật đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối, vì chỉ cần lệch vài milimet sẽ gây rách van hai lá hoặc tổn thương cơ tim. Vị trí khối u quá đặc biệt khiến cho cả cuộc phẫu thuật giống như đi trên dây”, BS Nguyễn Thái An chia sẻ.

Trong gần 4 giờ phẫu thuật căng thẳng, ê-kíp bóc tách trọn vẹn khối u cùng gốc bám khỏi cơ tim an toàn. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, tim hoạt động ổn định, không còn triệu chứng khó thở hay chóng mặt.

BS Nguyễn Thái An cho biết, vị trí u nhầy tim ở nhĩ phải, nhĩ trái hoặc trong thất phải khá thường gặp. Tuy nhiên, khối u ở thất trái chỉ chiếm khoảng 1–2% bệnh lý u nhầy tim. Đây cũng là trường hợp đầu tiên, Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận trong 30 năm qua.

Các bác sĩ nhấn mạnh, bệnh lý tim mạch đang ngày càng đa dạng và khó lường. Những dấu hiệu nhỏ như khó thở, chóng mặt có thể là cảnh báo sớm. Do đó, việc khám sức khỏe định kỳ và tầm soát tim mạch là cách tốt nhất để phát hiện sớm và can thiệp điều trị kịp thời.

GIAO LINH