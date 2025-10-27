Hồi sức tim phổi liên viện cứu sống người bệnh bị ngưng tim

Ngày 27-10, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn và Bệnh viện Nhân Dân Gia Định đã phối hợp triển khai quy trình hồi sức tim phổi (E-CPR) liên viện giúp cứu sống một trường hợp ngưng tim ngưng thở trước nhập viện.

Ê kíp ECMO của Bệnh viện Nhân Dân Gia Định phối hợp ê kíp cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn tiến hành kỹ thuật E-PCR cho người bệnh

Vào sáng cùng ngày, bà L.T.H. (69 tuổi) đang trên đường đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, khi xe còn cách bệnh viện khoảng 5 phút, thì bất ngờ ngưng tim, ngưng thở, mất ý thức, huyết áp bằng 0.

Ngay lập tức, các bác sĩ Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn đã tiến hành hồi sức tim phổi (CPR), sau 15 phút xoa bóp tim và bóp bóng qua nội khí quản, tình trạng ngưng tuần hoàn vẫn không có dấu hiệu cải thiện trở lại nên đã kích hoạt quy trình E-CPR liên viện với Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Đây là hình báo động đỏ liên viện đặc thù trong phối hợp hồi sức ngưng tim ngưng thở với hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể di động - một mô hình tiên tiến chỉ có tại các trung tâm hồi sức hiện đại.

Sau 15 phút kích hoạt, ê kíp Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã có mặt.

Trong khi các bác sĩ Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vẫn tiếp tục ấn tim ngoài lồng ngực (CPR), ê kíp thực hiện ECMO của Bệnh viện Nhân Dân Gia Định đã tiến hành thực hiện kỹ thuật V-A ECMO (oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể theo phương thức động – tĩnh mạch).

Khoảng 15 phút sau, tuần hoàn và tri giác của người bệnh có dấu hiệu hồi phục, được chuyển về Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục được hồi sức chuyên sâu. Tại đây, người bệnh được chụp mạch vành khẩn cấp và phát hiện có nhiều huyết khối gây tắc động mạch vành phải – là nguyên nhân chính gây ngưng tim trước nhập viện. Người bệnh được đặt stent mạch vành và tiếp tục duy trì tuần hoàn ngoài cơ thể.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp tục được theo dõi sát tại Khoa Hồi sức tim mạch.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, tái lập tuần hoàn sớm bằng V-A ECMO là kỹ thuật nhằm rút ngắn thời gian ngừng tuần hoàn đóng vai trò cực kỳ quan trọng để bệnh nhân không tổn thương não và hạn chế suy đa cơ quan sau ngừng tim kéo dài. Nhằm nâng cao chất lượng hồi sức cho ngừng tim ngoại viện, tháng 4-2025, Sở Y tế TPHCM đã chủ động tổ chức họp Hội đồng chuyên gia nhằm đánh giá và góp ý hoàn thiện quy trình E-CPR do Bệnh viện Nhân dân Gia Định chuẩn bị. Ca bệnh sáng 27-10 là trường hợp đầu tiên kích hoạt quy trình E-CPR ngoại viện có phối hợp liên viện, từ Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định - đơn vị hồi sức chuyên sâu. Mô hình này thể hiện năng lực ứng phó nhanh, đồng bộ và hiệu quả, mang lại cơ hội sống còn cho bệnh nhân ngưng tim vốn có tỷ lệ tử vong rất cao.

THÀNH SƠN