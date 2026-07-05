Lãnh đạo tối cao Iran sẽ vắng mặt trong lễ tang cha mình

Các quan chức an ninh Iran đã từ chối yêu cầu của lãnh đạo tối cao Mojtaba Khamenei về việc tham dự lễ chôn cất người cha quá cố và là người tiền nhiệm của ông - cố lãnh tụ Ali Khamenei, do lo ngại Israel sẽ sát hại ông Mojtaba hoặc theo dấu ông về nơi ẩn náu.

Lễ tang cố lãnh tụ Ali Khamenei bắt đầu từ ngày 4-7 tại Tehran. Ảnh: Boston Globe

Lễ tang cố lãnh tụ Ali Khamenei bắt đầu từ ngày 4-7 tại Tehran, với sự tham dự của hàng triệu người dân và các phái đoàn quốc tế. Thi hài của ông dự kiến sẽ được an táng vào ngày 9-7 tại thành phố Mashhad.

Cố lãnh tụ Ali Khamenei. Ảnh: Iran Times

Theo New York Times và các nguồn tin từ Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 4-7, ông Mojtaba đã tìm cách tham dự lễ chôn cất cha của mình tại Mashhad và thực hiện các nghi lễ, nhưng cho đến nay đều bị từ chối.

Hàng ngàn người đưa tang tập trung bên ngoài Đại sảnh đường Tehran trong lễ tưởng niệm cố lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: GaroweOnline/X

Ông Khamenei đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị thương, còn cha, vợ và con trai ông thiệt mạng trong các cuộc không kích mở màn của chiến dịch ném bom Iran do Mỹ-Israel tiến hành ngày 28-2. Các báo cáo từ NBC News và các nguồn tin khác cho biết ông Mojtaba đã bị thương nặng (bỏng mặt, cơ thể và chấn thương chân) và đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật. Kể từ khi được bổ nhiệm thay thế cha vào tháng 3, ông chưa từng xuất hiện trước công chúng hoặc đưa ra thông điệp qua video ghi hình.

Giới quan sát nhận định, sự vắng mặt kéo dài của ông Mojtaba đã làm gia tăng lo ngại trong giới chức Iran về khả năng duy trì quyền lực và sự bền vững của chế độ.

HẠNH CHI