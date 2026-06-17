Đầu tư cho phụ nữ chính là đầu tư cho gia đình và tương lai đất nước

Ngày 17-6, trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV bước vào các phiên thảo luận với nhiều nội dung quan trọng, nhằm tìm kiếm giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, phát huy cao nhất vai trò phụ nữ trong các lĩnh vực.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Phiên thảo luận chuyên đề “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” do bà Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam chủ trì.

Phiên thảo luận chuyên đề “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã chia sẻ nhiều mô hình chuyển đổi số và những mô hình mang hơi thở thực tiễn từ cơ sở. Để chuyển đổi số thành công trong tổ chức hội, trước hết, cán bộ hội phải là những người tiên phong; mọi hoạt động chuyển đổi số của hội phải lấy phụ nữ làm trung tâm, bảo đảm tiêu chí dễ tiếp cận, dễ sử dụng và phù hợp với từng nhóm đối tượng, trình độ khác nhau.

Từ góc độ đối ngoại, bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đề xuất, công tác đối ngoại của Hội LHPN Việt Nam trong thời gian tới cần tiếp tục nâng tầm, thúc đẩy quan hệ hữu nghị tốt đẹp với các nước, chuyển hóa các mối quan hệ ngoại giao thành các dự án, chương trình hợp tác thực chất, hiệu quả, đóng góp trực tiếp vào các mục tiêu phát triển của đất nước.

* Tại phiên thảo luận về nội dung “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, góp phần phát triển văn hóa và con người Việt Nam”, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho rằng, phụ nữ không chỉ là lực lượng lao động quan trọng mà còn là nguồn lực phát triển đặc biệt của quốc gia. Phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao không chỉ là yêu cầu của công tác phụ nữ hay mục tiêu bình đẳng giới, mà là yêu cầu trực tiếp của chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Phiên thảo luận về nội dung “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, góp phần phát triển văn hoá và con người Việt Nam”. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Do đó, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh đề xuất, cần tiếp tục đưa bình đẳng giới trở thành nội dung xuyên suốt trong chiến lược phát triển giáo dục và phát triển nguồn nhân lực quốc gia; bảo đảm mọi phụ nữ và trẻ em gái đều có cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng, học tập suốt đời và phát triển toàn diện.

Chia sẻ thông tin phụ nữ chỉ chiếm 37% lực lượng lao động STEM, GS-TS Lê Thị Thanh Nhàn, Nghiên cứu viên cao cấp (Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) bày tỏ quan điểm cần xây dựng mạng lưới cố vấn nữ STEM trên phạm vi toàn quốc nhằm xóa bỏ định kiến giới, truyền cảm hứng về nghề nghiệp và những hình mẫu thành công.

* Tại phiên thảo luận với chủ đề “Vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước”, các đại biểu đã tập trung vào giải pháp giúp phụ nữ tham gia sâu hơn vào các động lực tăng trưởng mới như khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, các đại biểu đề xuất cơ chế, chính sách nhằm phát triển đội ngũ nữ doanh nhân, phụ nữ khởi nghiệp, phụ nữ sản xuất kinh doanh...

Phiên thảo luận với chủ đề “Vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước”. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) đề xuất, Hội LHPN Việt Nam cần tham gia mạnh mẽ hơn trong việc xây dựng, phản biện và giám sát các chính sách liên quan đến phát triển doanh nghiệp nữ, bảo đảm các mục tiêu bình đẳng giới và hỗ trợ doanh nghiệp nữ được cụ thể hóa bằng nguồn lực và cơ chế thực thi rõ ràng.

Từ quá trình triển khai thực tế, bà Lê Thị Ngọc Linh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cà Mau đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục khơi thông nguồn lực, nâng cao năng lực cho phụ nữ trong phát triển kinh tế và làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng đội ngũ nữ doanh nhân, nữ chủ cơ sở sản xuất kinh doanh ngày càng lớn mạnh.

Từ thực tiễn cơ sở, bà Chu Thị Thu, Chủ tịch Hội LHPN phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đề xuất đẩy mạnh đào tạo kỹ năng quản trị, chuyển đổi số, thương mại điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất kinh doanh; đồng thời xây dựng hệ sinh thái kết nối thị trường để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp bền vững.

* Tại phiên thảo luận với chủ đề "Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc", các đại biểu đã tập trung phân tích những kết quả nổi bật trong công tác hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình thời gian qua, đồng thời chỉ ra những vấn đề đặt ra đối với gia đình Việt Nam hiện nay.

Phiên thảo luận với chủ đề "Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc"

Các ý kiến tại phiên thảo luận đều khẳng định, đầu tư cho phụ nữ chính là đầu tư cho gia đình và tương lai đất nước. Khi phụ nữ được trao cơ hội học tập, tiếp cận công nghệ, phát triển kinh tế và tham gia quản lý xã hội, họ sẽ trở thành lực lượng quan trọng thúc đẩy bình đẳng giới, gìn giữ các giá trị văn hóa và xây dựng những gia đình hạnh phúc trong giai đoạn phát triển mới.

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