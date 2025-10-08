Đầu tư công cụ số để giám sát hoạt động báo chí trên không gian mạng

Dự thảo lần này bổ sung quy định về nền tảng số báo chí quốc gia và đầu tư công cụ số để thực hiện giám sát hoạt động báo chí trên không gian mạng,

Chiều 8-10, trình bày về dự thảo sửa đổi Luật Báo chí, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng cho biết, so với Luật Báo chí hiện hành năm 2016, dự thảo lần này có điểm mới quan trọng nhằm thể chế hóa đường lối của Đảng, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong bối cảnh phát triển khoa học, công nghệ, và chuyển đổi số.

Theo đó, dự thảo đã sửa đổi và quy định rõ 4 loại hình báo chí: báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử; phân loại rõ ràng hơn loại hình báo in (gồm báo in và tạp chí in) và loại hình báo điện tử (gồm báo điện tử và tạp chí điện tử). Dự thảo cũng bổ sung các khái niệm như "tạp chí điện tử" (tách biệt rõ báo, tạp chí, chống "báo hóa" tạp chí), "xuất bản báo chí trên không gian mạng", "kênh nội dung của cơ quan báo chí trên không gian mạng” và đặc biệt là "nền tảng số báo chí quốc gia". Khái niệm "phụ trương" được sửa đổi thành trang tăng thêm ngoài số trang quy định và được phát hành cùng số chính của báo chí in.

Đặc biệt, dự thảo đã bổ sung toàn bộ các quy định nguyên tắc về hoạt động báo chí trên không gian mạng. Theo đó, cơ quan báo chí khi mở kênh nội dung trên không gian mạng phải chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải, bản quyền và trách nhiệm đối với việc khai thác, quảng cáo. Quy định về nền tảng số báo chí quốc gia cũng được bổ sung để hỗ trợ và quản lý hoạt động báo chí trên không gian mạng. Cùng với đó là quy định về việc đầu tư công cụ số để thực hiện giám sát hoạt động báo chí trên không gian mạng, phục vụ công tác quản lý nhà nước về báo chí.

Trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh tán thành quy định về hoạt động báo chí trên không gian mạng, song cho rằng dự thảo mới chỉ quy định mang tính nguyên tắc; cần bổ sung làm rõ điều kiện hoạt động, cách thức tổ chức, và các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên không gian mạng; trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới trong việc phối hợp với các cơ quan báo chí để ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu, độc. Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị hoàn thiện thêm các quy định về chính sách để thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí; quyền, trách nhiệm pháp lý của nhà báo, cơ quan báo chí khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động báo chí.

Đặc biệt, ông Nguyễn Đắc Vinh lo ngại về nội dung quy định cơ quan báo chí không phải chịu trách nhiệm đối với nội dung thông tin bị thay đổi do lỗi của tổ chức vận hành mạng xã hội. Thường trực ủy ban lưu ý rằng, các kênh nội dung này thường được thiết lập trên các nền tảng mạng xã hội nước ngoài (YouTube, Facebook, TikTok) hoặc hệ thống máy chủ đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam, nơi cơ quan báo chí không có toàn quyền kiểm soát. Ủy ban đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm pháp lý của các nền tảng mạng xã hội nước ngoài trong trường hợp kênh nội dung trên không gian mạng của cơ quan báo chí bị xâm nhập, sửa đổi thông tin có nội dung vi phạm pháp luật; đồng thời làm rõ việc xử lý đối với trường hợp để nội dung vi phạm xuất hiện trên kênh này.

Mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện cũng là một nội dung được cơ quan thẩm tra cho ý kiến. Cụ thể, dự thảo cần bổ sung quy định nguyên tắc về tiêu chí xác định các cơ quan này, cũng như về cơ chế đặc thù tài chính ngay tại dự thảo luật hoặc văn bản hướng dẫn thi hành kèm theo, vì các tiêu chí này hiện còn thiếu nội hàm cụ thể.

