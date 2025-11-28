Tìm thấy thi thể ngư dân vụ lật thúng trên biển

Sau hơn một ngày mất tích, thi thể ngư dân trong vụ lật thuyền thúng trên biển Lâm Đồng đã được tìm thấy.

Chiều 28-11, UBND xã Liên Hương (Lâm Đồng) cho biết lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể anh D.Q.S. (sinh năm 1985, ngụ thôn 9, xã Liên Hương) sau gần một ngày mất tích trên biển. Nạn nhân được tìm thấy vào khoảng 14 giờ cùng ngày tại khu vực bờ kè thôn 2, xã Liên Hương.

Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm ngư dân mất tích

Như Báo SGGP đã thông tin, chiều 27-11, anh S. cùng anh H.V. (sinh năm 1992) di chuyển ghe về neo đậu tại cửa biển Liên Hương. Trong lúc di chuyển, chiếc neo bị rơi xuống biển, cả hai sau đó dùng thúng chèo ra để vớt lại. Khi vào gần khu vực cửa biển thì thuyền thúng bất ngờ bị sóng lớn đánh lật. Anh V. tự bơi được vào bờ, sức khỏe ổn định, còn anh S. bị nước cuốn mất tích.

Ngay khi xảy ra vụ việc, Công an xã Liên Hương phối hợp lực lượng cứu nạn cứu hộ, biên phòng và quân sự địa phương triển khai tìm kiếm.

TIẾN THẮNG