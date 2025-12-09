TPHCM ban hành kế hoạch triển khai các khu vực TOD dọc tuyến metro số 2

Phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ 12 nhà ga của tuyến metro số 2 và depot Tham Lương. Các khu vực TOD sẽ được xác định trong bán kính 1.000m tính từ tâm nhà ga.

Chiều 9-12, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã ký Quyết định số 3065/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện các khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) dọc tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương).

Kế hoạch này thay thế toàn bộ nội dung liên quan các khu vực TOD của tuyến metro số 2 trước đây được ban hành tại Quyết định số 4836/QĐ-UBND ngày 30-10-2024.

Các nhà ga tuyến metro số 2 đều thực hiện TOD. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo quyết định mới, Chánh Văn phòng UBND TPHCM; giám đốc các sở Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Tài chính, NN-MT; Giám đốc Ban Quản lý đường sắt đô thị cùng chủ tịch UBND các phường liên quan tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai các nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị có trách nhiệm lồng ghép nội dung thực hiện vào chương trình công tác của từng địa phương, bảo đảm đúng tiến độ, phạm vi và yêu cầu của kế hoạch.

Theo kế hoạch, phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ 12 nhà ga của tuyến metro số 2 và depot Tham Lương. Các khu vực TOD sẽ được xác định trong bán kính 1.000m tính từ tâm nhà ga. Trường hợp thửa đất chỉ nằm một phần trong phạm vi này, UBND TPHCM sẽ xem xét quyết định đưa vào quy hoạch toàn bộ hoặc một phần thửa đất để đảm bảo tính đồng bộ.

Các khu vực ưu tiên triển khai thí điểm gồm: depot Tham Lương; ga Phạm Văn Bạch; ga Tân Bình; ga Bảy Hiền; ga Bến Thành.

Các đồ án quy hoạch sẽ tập trung phát triển không gian đô thị xoay quanh điểm kết nối metro, hướng đến tăng mật độ dân cư hợp lý; phát triển thương mại – dịch vụ, văn phòng; tăng diện tích không gian công cộng; giảm sử dụng phương tiện cá nhân; cải thiện môi trường sống, sức khỏe cộng đồng; bảo tồn giá trị văn hóa địa phương.

Kế hoạch được chia thành nhiều giai đoạn, từ nay đến tháng 8-2026 tập trung rà soát quy hoạch, đánh giá pháp lý và hạ tầng hiện trạng; lập đề cương và dự toán chi phí điều chỉnh cục bộ quy hoạch; bố trí vốn lập quy hoạch TOD; lựa chọn đơn vị tư vấn; lập, lấy ý kiến và phê duyệt các đồ án quy hoạch TOD.

Trong đó, thời gian dành cho lập đồ án diễn ra từ tháng 4 đến tháng 6-2026; lấy ý kiến cộng đồng và các đơn vị liên quan từ tháng 6 đến tháng 7; thẩm định và phê duyệt hoàn tất vào tháng 8-2026.

Kế hoạch này được kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ cho việc phát triển các trung tâm đô thị nén, tối ưu hóa sử dụng đất, đồng thời hỗ trợ hiệu quả quá trình vận hành tuyến metro số 2 trong tương lai.

QUỐC HÙNG