Chiều 26-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế (Ban chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo, nhằm tiếp tục triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, học tập Nghị quyết số 59, nhất là các nội dung về tư duy mới, cách tiếp cận mới và phương cách triển khai của hội nhập quốc tế trong tình hình hiện nay.

Trong đó, Thủ tướng lưu ý, cần đặc biệt chú trọng quán triệt việc chuyển đổi tư duy trong hội nhập quốc tế: từ nước “đi sau, tham gia, ký kết, gia nhập” sang “tích cực triển khai, thực hiện, góp phần xây dựng, định hình” các khuôn khổ hợp tác, luật chơi mới, không chỉ thu hút nguồn lực mà giờ đây phải sẵn sàng chủ động “chia sẻ, đóng góp nguồn lực” cho các vấn đề chung của quốc tế; nhiệm vụ “đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên”; xác định hội nhập quốc tế lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể; chuyển trạng thái sang chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thành xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt thực hiện hội nhập quốc tế, nhằm tháo gỡ, khắc phục những điểm nghẽn về thể chế, chính sách đang cản trở hội nhập quốc tế, tạo cơ chế, chính sách mang tính đột phá, đặc thù để đưa hội nhập quốc tế thực sự trở thành động lực cho phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, mở rộng thị trường cho hàng hóa Việt Nam, nhất là nông sản, tham gia vào chuỗi cung ứng, giá trị toàn cầu, làm mới các thị trường truyền thống và thúc đẩy khai thác các thị trường mới như Trung Đông, Nam Mỹ, châu Phi.

Chiều tối 26-8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Roh Tae Moon, Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử, đang thăm, làm việc tại Việt Nam, cùng các cộng sự của tập đoàn và lãnh đạo Samsung Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng đã ký tặng biển kỷ niệm sản xuất chiếc điện thoại di động thứ 2 tỷ của Samsung tại Việt Nam.

LÂM NGUYÊN